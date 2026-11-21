Quattro lavoratori in nero e carenze in materia di salute e sicurezza. È il bilancio dei controlli condotti in due locali di Terni dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e dal personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Per entrambi gli esercizi sono stati adottati provvedimenti di sospensione, con decorrenze diverse. Sanzioni e somme aggiuntive ammontano complessivamente a 8 mila euro.

Nel primo locale, un noto bar ristorante, tre dei sette lavoratori presenti risultavano impiegati senza la comunicazione preventiva di assunzione. Gli ispettori hanno riscontrato anche gravi carenze in materia di salute e sicurezza. La sospensione è scattata subito, limitatamente al settore interessato dalle carenze. Al titolare sono stati contestati 2.500 euro come somma aggiuntiva legata alla sospensione e altri 3 mila euro per le ulteriori violazioni.

Nel secondo esercizio, un ristorante, il controllo ha fatto emergere la presenza di un lavoratore in nero. In questo caso la sospensione è stata disposta con effetto differito e al titolare è stata contestata una somma aggiuntiva di 2.500 euro.

Per ottenere la revoca dei provvedimenti, i titolari dovranno regolarizzare i lavoratori, ripristinare le condizioni di sicurezza dove sono state accertate carenze e versare le somme dovute. I controlli congiunti proseguiranno negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio.