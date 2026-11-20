Studenti e lavoratori hanno sfilato questa mattina a Perugia e Terni nella giornata dello sciopero generale e della mobilitazione studentesca internazionale. Nel capoluogo umbro, secondo gli organizzatori, sono stati circa duemila gli studenti scesi in piazza con l’Udu e la Rete degli studenti medi. Il corteo delle scuole superiori e dell’università si è unito a quello della Cgil, con cui ha raggiunto piazza IV Novembre. Una manifestazione si è svolta anche a Terni.

«Oggi a Perugia eravamo in migliaia, la nostra marea ha inondato le strade della città», ha dichiarato Nicoletta Schembari, coordinatrice dell’Udu Perugia. Al centro della protesta, la difesa dell’istruzione pubblica e il caro vita. Schembari ha anche contestato la scelta del governo di destinare risorse alle spese militari mentre, ha sostenuto, cittadini e famiglie fanno i conti con l’aumento dei prezzi.

Per Lorenzo Ferranti, coordinatore regionale della Rete degli studenti medi, la scelta di concludere il corteo insieme ai lavoratori della Cgil esprime la volontà di portare avanti rivendicazioni comuni. «Il movimento studentesco non termina qui. Continueremo a essere presenti giorno per giorno, nelle scuole e nelle università, perché la nostra voce non potrà mai essere silenziata».

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso la propria vicinanza alle lavoratrici, ai lavoratori e agli studenti che hanno manifestato a Perugia e Terni. «È una partecipazione che merita rispetto e attenzione, perché racconta il bisogno di tante persone di essere ascoltate», ha dichiarato.

Proietti ha detto di condividere le ragioni della mobilitazione, dalla richiesta di un lavoro sicuro, dignitoso e stabile a quella di salari e pensioni adeguati al costo della vita, di un fisco equo, di una sanità pubblica e universale e del diritto alla casa. Rivolgendosi agli studenti, ha ricordato la richiesta di una scuola e di un’università pubbliche, accessibili e di qualità e di «un futuro fatto di opportunità e di pace».

«Quando studenti e lavoratori si ritrovano insieme nella stessa piazza ci mandano un messaggio forte, che chi governa non può ignorare», ha aggiunto la presidente. La Regione, ha assicurato, manterrà aperto il confronto con i sindacati, il mondo della scuola e dell’università e le rappresentanze studentesche.