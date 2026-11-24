I reati nel territorio ternano sono diminuiti del 18% tra il 1° gennaio e il 1° novembre 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025. Il calo riguarda in particolare i delitti contro la persona, i reati contro il patrimonio e quelli predatori. In controtendenza le estorsioni, i reati in materia di stupefacenti e quelli riconducibili al Codice rosso.

I dati sono stati esaminati martedì 24 novembre a Perugia, durante la Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, alla quale ha partecipato la prefetta di Terni Antonietta Orlando. I fenomeni in crescita saranno al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di venerdì 27 novembre. In quella sede saranno individuate le aree in cui concentrare i controlli e concordate nuove operazioni interforze ad «alto impatto», sulla scorta di quelle condotte dall’inizio dell’anno.

Il confronto tra le due province ha riguardato anche le truffe agli anziani, la violenza di genere e la tutela delle vittime vulnerabili, con l’obiettivo di condividere modalità di intervento e rafforzare il coordinamento.

Nel corso della stessa giornata le Prefetture di Terni e Perugia hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni con la Procura generale presso la Corte d’appello di Perugia, le Procure di Perugia, Terni e Spoleto e la Procura minorile dell’Umbria. L’intesa punta a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata nel rispetto del segreto investigativo.