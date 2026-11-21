Cinquantuno panetti di cocaina erano nascosti nello sgabuzzino di un magazzino, altri 93 in un capanno. È il bilancio dell’operazione condotta ieri a Città di Castello dagli agenti del commissariato tifernate e della squadra mobile di Perugia, che hanno arrestato un uomo di 60 anni e sequestrato oltre 160 chili lordi di cocaina. Si tratta del più ingente sequestro di cocaina mai effettuato dalla polizia di Stato in provincia di Perugia. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 12 milioni di euro.

L’indagine era partita nei giorni scorsi, dopo che al commissariato erano arrivate informazioni su una presunta attività di spaccio riconducibile al sessantenne, già arrestato nel 2014 per reati analoghi. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, gli agenti hanno perquisito prima l’auto dell’uomo e poi la sua abitazione. Qui hanno trovato circa 300 grammi di marijuana e le chiavi del magazzino in cui erano custoditi i primi 51 panetti. Le ricerche sono proseguite in un terreno di proprietà del sessantenne, dove la polizia ha individuato il resto del carico.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il sessantenne è stato portato nel carcere di Capanne, a Perugia, in attesa dell’udienza di convalida. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha ringraziato la Questura e gli agenti che hanno condotto l’operazione a nome della comunità tifernate.