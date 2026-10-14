Olio nuovo, castelli e passeggiate: a Campello due domeniche per assaporare l’autunno

Il primo olio della stagione si assaggia nei frantoi, ma diventa anche il filo di un viaggio tra uliveti, cucine e borghi medievali. A Campello sul Clitunno torna la Festa dei Frantoi e dei Castelli, con due appuntamenti: domenica 18 ottobre a La Bianca e domenica 8 novembre a Pissignano Alto, nel cuore della Fascia Olivata Assisi-Spoleto.

La manifestazione, presentata a Perugia all’Osteria a Priori, è tra gli eventi che inaugurano il cartellone di Frantoi Aperti in Umbria 2026. Il programma intreccia degustazioni, escursioni, musica e visite guidate, invitando a conoscere il territorio attraverso le sue produzioni e le persone che le custodiscono.

«Anche quest’anno vogliamo vivere questa manifestazione non semplicemente come una festa dell’olio, ma come un’occasione per raccontare Campello attraverso i suoi luoghi, le sue tradizioni, le sue produzioni», spiega Stefano Bravi, assessore comunale alla Cultura e al Turismo.

La prima domenica avrà come punto di riferimento la piazza de La Bianca, dove si celebreranno la prima spremitura e l’arrivo dell’olio nuovo. Per tutta la giornata, una navetta gratuita collegherà il centro ai frantoi Marfuga, Eredi Gradassi e Carletti. In piazza troveranno spazio la mostra mercato dell’extravergine e i banchi di produttori, artisti e artigiani, tra formaggi, tartufi, miele, farine e prodotti della campagna.

La mattina sarà dedicata anche al movimento all’aria aperta. Una pedalata guidata accompagnerà i partecipanti tra ulivi e frantoi, mentre una passeggiata ad anello raggiungerà l’ulivo secolare Marfuga. Qui il clarinetto di Mosè Chiavoni e il contrabbasso di Graziano Brufani apriranno la rassegna “Suoni dagli Ulivi secolari”.

Per chi preferisce correre sono previste la Corsa dei Frantoi, con un percorso competitivo di circa dieci chilometri e una prova non competitiva, e la prima Frantoi Aperti Trail Run: sedici chilometri tra uliveti terrazzati, sentieri e borghi, con ristori nei quali assaggiare l’olio appena franto.

Il programma gastronomico porterà anche nel bosco, con la “Tartufo Experience” curata da Tartufi Fortunati Stocchi, seguita da un laboratorio di cucina. A Palazzo Negri Arnoldi si terranno una degustazione guidata di extravergine e il laboratorio “I Dolci della Benfinita”, condotto da Sara Papazzoni con i racconti di Guido Farinelli. In piazza, pane e olio e le proposte del piccolo food truck Le Olivastre.

Ci sarà spazio anche per scoprire il patrimonio locale, con visite al Santuario della Madonna della Bianca, a Villa Negri Arnoldi e al Tempietto sul Clitunno.

L’8 novembre la festa salirà al Castello di Pissignano Alto, tra case disposte a terrazze e torri medievali. Anche in questa occasione sarà disponibile il collegamento gratuito con i tre frantoi, mentre le vie del borgo ospiteranno i mercatini dell’olio nuovo, dei produttori e dell’artigianato.

Dopo la piccola colazione a cura della Pro Loco, si potrà scegliere tra il trekking fino all’eremo francescano delle Allodole e una passeggiata dedicata a bambini e famiglie, con fiabe e racconti sugli alberi, gli olivi e l’olio.

La giornata comprenderà inoltre l’incontro “Viaggio a Lizori”, a cura dell’Università degli Studi di Perugia, appuntamenti musicali, degustazioni e visite guidate al castello e al Tempietto. Con “Il tempo di un caffè”, alcune abitazioni del borgo apriranno le porte ai partecipanti.

«La Festa dei Frantoi e dei Castelli nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità di Campello sul Clitunno attraverso un’esperienza che unisce olio extravergine di oliva, cultura, paesaggio, tradizioni locali e gli altri prodotti di eccellenza come il tartufo», sottolinea Daniela Tabarrini di ADD Comunicazione ed Eventi, ideatrice della manifestazione.

La festa è promossa dal Comune di Campello sul Clitunno e organizzata da ADD, in collaborazione con le Pro Loco e le realtà associative del territorio. Rientra nel progetto “Intrecci di Terre e Sapori” dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini.