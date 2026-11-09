Terni, depositata la sfiducia a Bandecchi: 14 firme, servono 17 voti

La mozione di sfiducia al sindaco Stefano Bandecchi è stata protocollata al Comune di Terni. A presentarla sono stati i consiglieri Pierluigi Spinelli del Pd e Claudio Fiorelli del Movimento 5 Stelle, con le firme di 14 componenti del consiglio comunale: una in più rispetto alle 13 necessarie per il deposito.

Il passaggio decisivo sarà ora in aula, dove la mozione dovrà essere discussa entro trenta giorni. Per approvarla serviranno almeno 17 voti favorevoli, tre in più rispetto alle sottoscrizioni raccolte. Il documento apre quindi una verifica politica sui numeri dell’amministrazione e sulla tenuta della maggioranza a Palazzo Spada.

Secondo quanto riferito da Spinelli, le adesioni attraversano diversi schieramenti. «La mozione è stata sottoscritta da tutto il centrosinistra – dal centrodestra tranne due consiglieri Orsini e Ferranti – dai consiglieri del Misto e da Masselli di Futuro Nazionale», afferma l’esponente dem. Tra i firmatari figurano anche Sterlini e Severoni, entrambi provenienti dalla maggioranza.

Una convergenza che dovrà misurarsi con il voto del consiglio comunale. Le quattordici firme consentono di portare la sfiducia in discussione, ma per raggiungere la soglia necessaria all’approvazione occorreranno ulteriori consensi.

«Vogliamo fare chiarezza sulla maggioranza, su chi sostiene Bandecchi e di quali numeri dispone», dichiara Fiorelli. Sarà dunque il confronto in aula a delineare gli equilibri politici attorno al sindaco e a stabilire l’esito della mozione.