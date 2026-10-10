Nara, cinquant’anni nei boschi a cercare tartufi: «Non voglio arrendermi»

La pioggia, quella mattina, avrebbe dovuto convincerla a restare a casa. Il marito le aveva suggerito di rinunciare, ma Nara aveva deciso di uscire lo stesso. A meno di un chilometro dalla sua abitazione, a Pietralunga, il cane era sparito dalla vista. Lei sentiva il profumo del tartufo, senza riuscire a individuarlo. Quando raggiunse l’animale e iniziò a scavare, sotto uno strato di foglie secche trovò una trifola da 750 grammi.

«È stata una cosa meravigliosa», racconta ancora oggi. È uno dei ricordi che Gianna Bianconi, conosciuta da tutti come Nara, custodisce dopo cinquant’anni di ricerca nei boschi dell’Alta Umbria.

Nata a Gubbio e trasferitasi con la famiglia a Pietralunga, Nara ha 65 anni e una passione che non si è spenta. Con il vanghino e la sua inseparabile Fanny continua a cercare tartufi, anche se i problemi di salute degli ultimi anni l’hanno costretta a rallentare.

«Mi faccio accompagnare da mio marito o dai figli quando hanno tempo e vado accanto a casa, nei miei terreni. Non voglio arrendermi», dice.

Una passione tramandata in famiglia

La sua storia di tartufaia comincia mezzo secolo fa. «Inizia quando mi sono sposata. Il bisnonno di mio marito, grande tartufaio, mi tramandò la passione e iniziai ad andare con lui».

In famiglia, i racconti dei cavatori si intrecciavano con proverbi, fasi lunari e aneddoti. Nara ha imparato sul campo, camminando nei boschi e seguendo i cani, fino a costruire un’esperienza fatta di raccolte fortunate e giornate da ricordare.

Tra queste c’è un ritrovamento che colloca negli anni Novanta, nei boschi di Apecchio: «In una sola buca trovai una trifola gigante di quasi due chili di peso».

Quando iniziò, era una giovanissima donna in un ambiente frequentato soprattutto da uomini. Ricorda però rispetto e attenzione da parte degli altri cavatori: «Erano contenti, mi hanno rispettata, avevano accortezze per me, cercavano di non invadere la mia zona».

La cerca continua con Elisa e i nipoti

Oggi le uscite sono più brevi e spesso si svolgono vicino a casa. Ad accompagnarla c’è anche la figlia Elisa, alla quale Nara vuole lasciare l’eredità di questa passione.

«Mi accompagna quando voglio fare una passeggiatina perché ho bisogno d’aiuto. Poi ci sono i nipoti che prenderanno il mio posto, perché sono molto appassionati».

Il racconto si interrompe con la commozione, ma resta il sorriso di chi guarda con orgoglio a mezzo secolo trascorso nei boschi. La cerca del tartufo, per Nara, è una consuetudine familiare da trasmettere attraverso le uscite insieme, la conoscenza dei luoghi e il rapporto con i cani.

In Alto Tevere aumentano i tesserini

La sua storia si inserisce in una tradizione ancora viva. Secondo i dati Afor riportati nella nota, in Alto Tevere i tesserini validi, tra nuovi rilasci e rinnovi, sono 1.775, rispetto ai 1.750 registrati al 10 ottobre 2025. Cresce anche la presenza femminile, mentre i tesserini dei giovani tra i 16 e i 25 anni restano 13, come nel 2025.

La cerca e cavatura del tartufo in Italia è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un sapere che vive nella pratica e che trova nelle storie dei cavatori una testimonianza concreta.

Per l’assessora al Turismo e Commercio di Città di Castello, Letizia Guerri, il presidente dell’Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, Lazzaro Bogliari, e il presidente dell’Associazione Tartufai Alto Tevere, Andrea Canuti, quella di Nara è una storia da valorizzare, anche per la volontà di tramandare la tradizione alla figlia e ai nipoti.

Una targa per le sue “nozze d’oro” con il tartufo

I Comuni di Città di Castello e Pietralunga, insieme all’Associazione Tartufai Alto Tevere e all’Ente Fiera, le conferiranno una targa per celebrare cinquant’anni di passione e il suo legame con la storia del territorio.

Intanto Città di Castello si prepara alla 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma per tre fine settimana: 31 ottobre e 1° novembre, 7 e 8 novembre, 14 e 15 novembre.

È proprio la profumata trifola la preferita di Nara. E dopo cinquant’anni, qualche problema di salute e tante raccolte da ricordare, il desiderio di tornare a cercarla è ancora lì.

Per tutte le informazioni sul Salone del Tartufo Bianco Pregiato è possibile consultare il sito web della manifestazione (https://biancopregiato.it/), i portali istituzionali del Comune di Città di Castello (https://www.comune.cittadicastello.pg.it/) e di Città di Castello Turismo (https://www.cittadicastelloturismo.it/), insieme ai canali social collegati all’evento: tel. 075- 8529254 – 8554922.