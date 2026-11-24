Il taglio delle carrozze sugli Intercity che servono l’Umbria potrebbe interessare sei treni. Agli Intercity 581 e 598 della Firenze-Roma, per i quali era già stata segnalata la riduzione da otto a quattro carrozze dal 16 dicembre, si aggiungerebbero i collegamenti 531, 534, 546 e 541 sulle direttrici che collegano l’Umbria ad Ancona e Roma. A segnalarlo è l’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti, che chiede chiarimenti al Ministero.

Secondo le verifiche dell’assessore, tra i collegamenti esaminati soltanto l’Intercity Tacito e i treni 533 Ancona-Roma e 540 Roma-Ancona manterrebbero otto carrozze. «Pensavamo di dover affrontare il problema della riduzione delle carrozze su una coppia di treni particolarmente importante per l’area orvietana. Dalle verifiche effettuate, invece, risulta che il ridimensionamento coinvolgerebbe anche numerosi altri collegamenti utilizzati quotidianamente da cittadini e pendolari umbri», dichiara De Rebotti.

A preoccupare l’assessore è la disponibilità di posti nelle fasce più frequentate. «Ridurre la disponibilità di posti significa rendere più difficile l’accesso al servizio ferroviario, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, penalizzando chi utilizza il treno per lavoro, studio e necessità quotidiane».

Gli Intercity sono di competenza ministeriale e restano fuori dal contratto di servizio ferroviario regionale. «Chiediamo un chiarimento immediato al Ministero e ai soggetti competenti, affinché vengano verificate le scelte sulle composizioni e si scongiurino ulteriori penalizzazioni», conclude De Rebotti. «È in gioco la qualità dei collegamenti ferroviari dell’intera Umbria».