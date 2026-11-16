ia libera all’alienazione della rete del gas e sfiducia ai presidenti di due commissioni consiliari. Sono i passaggi principali del consiglio comunale di Terni di oggi, lunedì 16 novembre, una seduta che ha misurato la tenuta dell’amministrazione Bandecchi dopo la rottura con una parte degli eletti della maggioranza.

Sul gas l’atto è passato con 18 voti favorevoli e 15 contrari. A sostenerlo anche Valdimiro Orsini e Federica Mengaroni, i cui voti hanno consentito al sindaco di superare la prova d’aula su uno dei dossier che avevano alimentato le divisioni interne. Un risultato politicamente significativo, mentre resta aperta la partita della mozione di sfiducia al primo cittadino presentata dal centrosinistra.

La delibera approva gli indirizzi del Comune, socio unico di Terni Reti, per inserire l’alienazione delle reti e degli impianti nella gara d’ambito per il servizio di distribuzione. Il voto non determina quindi una vendita immediata, ma consente di procedere nel percorso della cessione. L’infrastruttura interessata comprende circa 378 chilometri di rete.

Approvati anche due atti di indirizzo di Orsini: il primo chiede di destinare gli eventuali proventi a investimenti per la città, dalle infrastrutture alla manutenzione stradale e alla rigenerazione urbana; il secondo punta a valorizzare nella gara criteri che favoriscano il contenimento degli oneri per gli utenti. Per l’amministrazione l’operazione deve contribuire anche alla sostenibilità finanziaria di Terni Reti, sulla quale gravano gli impegni legati al mutuo contratto per acquistare l’infrastruttura.

L’altro fronte dello scontro ha riguardato Andrea Sterlini e Marina Severoni, presidenti rispettivamente della prima e della seconda commissione. Il consiglio ha approvato la mozione di sfiducia promossa da Bandecchi dopo circa due ore di discussione. La motivazione politica sostenuta dal sindaco è che i due consiglieri, usciti dalla maggioranza e firmatari della sfiducia nei suoi confronti, non possano continuare a ricoprire incarichi assegnati con i voti della coalizione.

Contestata dalle opposizioni la possibilità di procedere alla rimozione, una fattispecie non espressamente disciplinata dal regolamento comunale. Durante il dibattito la segretaria generale ha chiarito di non aver formulato un parere negativo, ma di aver rimesso la questione a una scelta politica dell’assemblea. Dopo il voto, le minoranze hanno abbandonato l’aula e la successiva mancanza del numero legale ha impedito l’elezione dei sostituti: le due presidenze restano dunque vacanti. Sterlini ha annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento davanti al Tar.

Il voto sulla rete del gas consegna a Bandecchi un sostegno numerico su un atto centrale per l’amministrazione, ma non chiude il confronto politico. La mozione di sfiducia al sindaco, distinta da quella approvata contro i presidenti delle commissioni, non potrà essere discussa e votata prima di giovedì 19 novembre.