Umbria, 2,7 milioni per formare diplomati e laureati senza lavoro: corsi e tirocini con le imprese

Da 150 a 300 ore di formazione e un tirocinio di tre mesi in azienda per avvicinare chi cerca lavoro alle competenze richieste dalle imprese umbre. È il progetto di Compe.T.I. – Competenze per le Transizioni e l’Innovazione, il nuovo avviso per il quale la Regione Umbria ha approvato i criteri di adozione, con una dotazione di 2.679.255 euro.

Le risorse provengono dal PR Umbria Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, Asse Occupazione. La misura si rivolge a persone disoccupate o inoccupate, diplomate o laureate e iscritte ai Centri per l’impiego umbri, con l’obiettivo di favorirne l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

L’elemento centrale è il coinvolgimento delle aziende: saranno chiamate a contribuire alla progettazione dei corsi e a ospitare i tirocini. La formazione dovrà quindi partire dai fabbisogni del sistema produttivo, concentrandosi sui settori e sui profili nei quali è maggiore la distanza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione all’innovazione e alle transizioni digitale e ambientale.

«Con Compe.T.I. investiamo su un obiettivo preciso: fare della formazione un collegamento concreto tra le persone che cercano lavoro e le imprese che hanno bisogno di nuove competenze», dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, lavoro e formazione, Francesco De Rebotti.

«Le transizioni digitale ed ecologica richiedono professionalità aggiornate e capacità di innovazione. Per questo partiamo dai fabbisogni reali del sistema produttivo e coinvolgiamo le aziende nella costruzione dei percorsi: vogliamo offrire a diplomati e laureati opportunità professionali qualificate e, allo stesso tempo, sostenere la competitività delle imprese umbre».

Ogni percorso comprenderà da 150 a 300 ore d’aula, integrate da un tirocinio curriculare di tre mesi, con un impegno di 100 ore mensili. Le due attività costituiranno un unico progetto, finalizzato ad acquisire competenze spendibili nel lavoro.

A presentare le proposte saranno gli organismi di formazione pubblici o privati accreditati per la formazione superiore, anche riuniti in associazioni temporanee di imprese o di scopo. L’attuazione dell’avviso sarà affidata ad Arpal Umbria.

La selezione valuterà la qualità dei progetti, la coerenza con le esigenze delle imprese regionali, il contributo alle transizioni verde e digitale e le prospettive occupazionali offerte. Tra i criteri anche accessibilità, pari opportunità e non discriminazione. Per ottenere il finanziamento sarà necessario raggiungere almeno 70 punti su 100.

L’adozione dell’avviso è prevista entro il 30 novembre 2026. Le candidature degli enti formativi potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, secondo le scadenze e le modalità che saranno indicate nel bando. Per diplomati e laureati interessati ai percorsi occorrerà quindi attendere le successive indicazioni sulle modalità di partecipazione.