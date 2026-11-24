L’ex Foresteria delle Acciaierie di Terni diventerà un polo di servizi universitari. Il protocollo per il restauro della palazzina Liberty di corso Tacito è stato firmato nel pomeriggio di martedì 24 novembre dal sindaco Stefano Bandecchi, dall’amministratore delegato di Ast Dimitri Menecali e dal rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli. L’intervento ha un costo stimato di 3,8 milioni di euro e sarà finanziato attraverso le donazioni raccolte con l’Art Bonus.

«La firma di questa convenzione segna un passaggio storico per la rigenerazione urbana del centro cittadino e per il futuro universitario di Terni», ha dichiarato Bandecchi. «Recuperiamo un simbolo della nostra storia industriale, una villa Liberty di straordinario pregio insieme al suo giardino storico, per farne la casa degli studenti e della conoscenza, abbattendo le barriere architettoniche e restituendo decoro e sicurezza a un intero quadrante urbano».

La convenzione prevede che il Comune affidi gratuitamente alla Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini la palazzina, circa 1.600 metri quadrati su quattro livelli, l’ex casa del custode e il giardino storico di circa 2.000 metri quadrati. L’affidamento durerà al massimo 36 mesi dalla consegna delle aree. La Fondazione sarà il committente dell’intervento e si farà carico della progettazione, dei lavori e dei collaudi, sotto la vigilanza del Comune e nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

«Riusciamo ad avviare un intervento dal valore stimato di quasi quattro milioni di euro senza gravare sulle casse comunali», ha aggiunto il sindaco. L’importo sarà definito con il progetto di fattibilità tecnico-economica. Le donazioni confluiranno su un conto dedicato e daranno diritto, attraverso l’Art Bonus, a un credito d’imposta del 65% delle somme versate. Il Comune manterrà la proprietà dell’immobile e acquisirà gratuitamente le opere realizzate alla riconsegna.

Al termine dei lavori, la palazzina «ospiterà spazi di rappresentanza e rettorato decentrato, segreterie, sportelli di orientamento e accoglienza, una biblioteca, sale studio, servizi in raccordo con Adisu e ambienti dedicati all’aggregazione culturale», ha spiegato Bandecchi. Il polo di corso Tacito affiancherà quello delle ex Officine Bosco nell’ambito dell’accordo quadro di dodici anni tra il Comune e l’Università di Perugia.