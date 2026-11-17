«I soldi bisogna andarli a prendere dove ci sono, combattendo l’evasione fiscale e tassando la rendita finanziaria e immobiliare, per poi investirli su sanità pubblica, scuola, trasporti e un aumento vero dei salari». Davanti allo stabilimento Nestlé-Perugina di San Sisto, Maurizio Landini rilancia le ragioni dello sciopero generale nazionale del 20 novembre. Il segretario generale della Cgil è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, all’assemblea dei lavoratori della storica azienda dolciaria di Perugia.

Con lui la segretaria generale della Cgil Umbria, Rita Paggio, il segretario generale della Camera del lavoro di Perugia, Simone Pampanelli, e i delegati sindacali, impegnati nella preparazione della mobilitazione. Nel capoluogo umbro è previsto un corteo con concentramento alle 9 in piazza Partigiani.

«I riscontri che abbiamo dalle assemblee con i lavoratori, in merito all’adesione allo sciopero generale del 20 novembre, sono positivi: d’altronde la gente sta male e c’è un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro», ha dichiarato Landini. Nel mirino del sindacato c’è la manovra finanziaria che, secondo il segretario, «taglia ulteriormente la sanità pubblica e le pensioni, e continua a far pagare le tasse solo a lavoratori dipendenti e pensionati».

Sollecitato sulle diverse scelte delle altre confederazioni, Landini ha osservato che «questa manovra finanziaria non piace neanche a loro», pur avendo deciso altre forme di mobilitazione. «Questo non è lo sciopero della Cgil, ma di tutti coloro che pensano che in questo momento sia necessario scendere in piazza per chiedere un cambiamento». Un appello rivolto anche ai giovani e agli studenti: «Ci mobilitiamo, infatti, anche perché riteniamo assurdo spendere soldi per le armi mentre si taglia su sanità e scuola».

Al centro delle rivendicazioni c’è la proposta di riforma fiscale che la Cgil ha presentato al governo una settimana fa: meno tasse su lavoratori dipendenti e pensionati, un prelievo più incisivo sulle rendite finanziarie e immobiliari e un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni.

«In Italia, su 58 milioni di persone, ce ne sono 450mila che hanno un patrimonio netto che supera i 2 milioni di euro e noi chiediamo a questa parte del Paese un contributo di solidarietà», ha spiegato Landini. Secondo le stime illustrate dal segretario, un prelievo dell’1% consentirebbe di mettere a disposizione 25 miliardi di euro da destinare, ad esempio, a sanità e scuola.

Landini ha contrapposto questa proposta al peso del drenaggio fiscale sui redditi da lavoro e sulle pensioni: secondo i dati da lui richiamati, negli ultimi tre anni lavoratori dipendenti e pensionati hanno versato 30 miliardi di euro di tasse aggiuntive, ai quali rischiano di sommarsene altri sei il prossimo anno.

Spazio anche alla situazione economica umbra e nazionale. «C’è necessità di politiche industriali e di un intervento pubblico. Corriamo il rischio di perdere pezzi interi della nostra economia e del nostro sistema industriale», ha sottolineato il segretario. Tra le priorità ha indicato il costo dell’energia per famiglie e imprese e gli investimenti nelle rinnovabili: «Noi non abbiamo né petrolio né gas, ma possiamo avere sole, vento e acqua. Investire sulle energie rinnovabili in modo serio è l’unico modo per avere autonomia e indipendenza».

Il legame tra le rivendicazioni del lavoro e quelle degli studenti è stato ripreso da Pampanelli, che ha espresso sostegno alle mobilitazioni in corso negli atenei e nei licei perugini. «Siamo al fianco di questi ragazzi che stanno accendendo i riflettori su una condizione ormai non più sostenibile», ha dichiarato.

Scuola pubblica, sanità universale, salari dignitosi, lavoro, pensioni e redistribuzione della ricchezza sono le richieste indicate dal segretario della Camera del lavoro. «Al di là del lavoro che si svolge e dell’età che si ha, emerge con forza un elemento comune: queste istanze tengono tutti insieme».

Per Pampanelli, dunque, la mobilitazione ha un significato che supera la contestazione della manovra: «Lo sciopero del 20 novembre parla a tutta la politica. Non si limita a contestare una legge di bilancio o singole scelte del governo: rivendica un cambiamento radicale del modello economico e sociale del Paese».