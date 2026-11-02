Aeroporto dell’Umbria, la Uil promuove il nuovo direttore Rebecchi ma chiede il ritorno dei servizi alla Sase

Soddisfazione per la nomina del nuovo direttore generale Giovanni Rebecchi, ma anche una serie di richieste precise sul futuro dell’aeroporto internazionale dell’Umbria. La Uiltrasporti regionale accoglie positivamente il nuovo corso annunciato dal presidente della Sase, Andrea Ragnetti, e indica le priorità da affrontare: reinternalizzazione dei servizi, miglioramento delle condizioni di lavoro, contenimento dei costi e potenziamento dei collegamenti aerei.

Il sindacato esprime fiducia nella nuova organizzazione della società che gestisce lo scalo San Francesco d’Assisi e valuta favorevolmente gli investimenti previsti per la revisione logistica dell’aeroporto, finalizzata a migliorare la gestione dei voli e dei passeggeri.

«Nutriamo tutti, a partire dai dipendenti, grandi aspettative», sottolinea la segreteria regionale, che si dice disponibile a proseguire il confronto avviato con Ragnetti.

Il nodo principale resta quello delle esternalizzazioni. La Uiltrasporti chiede che i servizi aeroportuali tornino progressivamente sotto la gestione diretta della Sase, a cominciare dalla sicurezza. Secondo l’organizzazione sindacale, la scelta compiuta dalla precedente gestione avrebbe determinato un aumento dei costi e un peggioramento delle condizioni salariali e delle tutele degli addetti.

Per il sindacato, la crescita del traffico passeggeri deve procedere insieme a una corretta gestione delle risorse economiche e umane. Da qui la richiesta di valorizzare le competenze del personale, adottare criteri meritocratici e migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti.

Tra le priorità viene indicata anche l’introduzione, nell’organico aziendale, di un responsabile del personale, figura che la Uiltrasporti sostiene di aver sollecitato da tempo senza ottenere risposte dal precedente consiglio di amministrazione. L’obiettivo è rendere più efficiente l’organizzazione interna e razionalizzare le spese.

Sul fronte dei collegamenti, il sindacato guarda con favore al rilancio dei rapporti con Ryanair, pur evidenziando le incognite legate all’aumento del costo dei carburanti e alle possibili ripercussioni sulla programmazione dei voli. Chiede inoltre alla Sase di lavorare all’ampliamento delle rotte europee, anche attraverso strumenti di continuità territoriale.

Un appello viene rivolto anche alle istituzioni affinché garantiscano risorse adeguate allo sviluppo dello scalo, considerato strategico per una regione penalizzata, secondo la Uiltrasporti, dall’assenza dell’Alta velocità ferroviaria e dalle carenze nei collegamenti stradali.

La nuova direzione rappresenta dunque, per il sindacato, un’occasione per affrontare le criticità rimaste irrisolte. «Non manca il lavoro da svolgere per il risanamento di Sase», osserva la Uiltrasporti, che auspica il consolidamento di relazioni sindacali costruttive, capaci di accompagnare il rilancio dell’aeroporto senza sacrificare salari, diritti e dignità dei lavoratori.