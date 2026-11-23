Oltre 50 incontri tra Perugia e Terni e centinaia di bambini e ragazzi coinvolti nei laboratori. Si è chiusa domenica 22 novembre a Terni l’edizione 2026 di UmbriaLibri, affidata per il secondo anno consecutivo alla direzione artistica di Nicola Lagioia. La rassegna si era aperta a Perugia dal 15 al 18 ottobre, per poi spostarsi a Terni dal 19 al 22 novembre.

«Il ramo d’oro», tema di quest’anno, ha fatto da filo conduttore a un programma che ha intrecciato letteratura, mito, memoria e fiaba con la geopolitica e le trasformazioni sociali. Accanto agli incontri con autori italiani e internazionali, il cartellone ha proposto lezioni magistrali, spettacoli teatrali e percorsi per le scuole. Entrambe le città hanno ospitato la Mostra mercato degli editori umbri, dove le case editrici della regione hanno presentato i propri cataloghi al pubblico.

Durante la tappa perugina è stato assegnato anche il Premio letterario nazionale Opera Prima Severino Cesari, dedicato agli esordienti della narrativa italiana. A vincerlo è stato Alaa Faraj con Perché ero ragazzo, pubblicato da Sellerio.

«Dopo il grande successo della tappa di Perugia volevamo mantenere una proposta di alto livello anche a Terni», ha detto Lagioia nel bilancio di fine festival. «Il pubblico ha risposto riempiendo le sale fino all’ultimo appuntamento». Il direttore artistico ha sottolineato in particolare la partecipazione dei più giovani ai laboratori, che hanno coinvolto «centinaia di giovani e futuri lettori».

Per il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, la chiusura di UmbriaLibri a Terni completa un anno di iniziative per la promozione della lettura e dell’editoria regionale, iniziato al Salone internazionale del libro di Torino, dove l’Umbria è stata Regione ospite. Bori ha annunciato che il lavoro per la prossima edizione ripartirà dall’obiettivo di rendere la manifestazione più diffusa sul territorio.