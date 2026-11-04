Medicina a Terni, accordo da rinnovare dopo quasi quattro anni e lavori al tetto per 1,46 milioni

Un accordo di gestione scaduto da quasi quattro anni e una copertura da rifare per garantire sicurezza e funzionalità alla sede universitaria. La Giunta regionale dell’Umbria interviene sul futuro del Polo di Medicina e Chirurgia di Terni, indicando come prioritario e urgente il rinnovo dell’intesa tra gli enti e disponendo la partecipazione ai lavori di manutenzione straordinaria del Corpo B.

Il nuovo accordo di programma coinvolgerà Regione Umbria, Provincia e Comune di Terni, Università degli Studi di Perugia e Azienda ospedaliera Santa Maria. Dovrà aggiornare la ripartizione delle responsabilità, le modalità di utilizzo degli spazi e gli oneri di gestione e manutenzione dell’immobile, assicurando continuità alle attività didattiche, assistenziali e di ricerca.

Sul fronte dei lavori, la prima fase prevede il rifacimento integrale della copertura nelle porzioni situate al quinto e al sesto piano. Un intervento considerato urgente e indifferibile, con un quadro economico complessivo stimato in 1.458.547,30 euro. La spesa sarà ripartita tra i soggetti comproprietari in proporzione alle rispettive quote.

La Regione, che detiene il 24,50 per cento della proprietà, contribuirà con circa 357mila euro, di cui 24mila destinati alla progettazione. Sarà l’Università di Perugia a curare il progetto di fattibilità tecnico-economica, sulla base del percorso condiviso dal tavolo tecnico costituito tra gli enti.

«Con il nuovo accordo di programma le istituzioni coinvolte rinnoveranno la comune responsabilità di custodire e valorizzare un’infrastruttura strategica per Terni e per l’intera Umbria», afferma l’assessore regionale Francesco De Rebotti. «Garantirne l’efficienza significa investire concretamente nelle nuove generazioni, nella qualità dei servizi e nella forza del sistema sanitario e universitario regionale».

Dopo il rifacimento della copertura, una seconda fase sarà dedicata al completamento delle finiture interne dell’ultimo livello dell’edificio, rimasto incompiuto fin dalla realizzazione della struttura.