Terni, il campo largo riunito a Palazzo Spada: «Sfiduciare Bandecchi e costruire l’alternativa»

La richiesta di dimissioni a Stefano Bandecchi e la costruzione di un’alternativa per la città. Il campo largo ternano si è ritrovato sabato 7 novembre nella sala consiliare di Palazzo Spada per l’assemblea “Terni cambia, insieme per costruire l’alternativa”. Al centro del confronto la crisi politica dell’amministrazione e la mozione di sfiducia al sindaco, dopo la rottura con una parte della maggioranza. All’iniziativa hanno partecipato Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, Casa Riformista-Italia Viva, Psi e Rifondazione comunista, insieme ai parlamentari Anna Ascani, Emma Pavanelli e Giuseppe De Cristofaro.

La partita si gioca sui numeri del Consiglio comunale. Le firme raccolte per la mozione sono quattordici, sufficienti per presentarla, mentre per approvarla occorrono diciassette voti. Secondo quanto riportato dalla Nazione, le sottoscrizioni comprendono consiglieri di centrosinistra, centrodestra, gruppo misto e due esponenti di “Per Terni”, il gruppo nato dalla fuoriuscita di quattro consiglieri dalla maggioranza. La presentazione è attesa lunedì 9 novembre; resta da definire la data della discussione.

Per il capogruppo del Pd, Pierluigi Spinelli, la frattura politica rende necessario un chiarimento in aula. Nel suo intervento ha sostenuto che il sindaco non dispone più della maggioranza e che la sfiducia risponde alla necessità di affrontare i problemi della città. Spinelli ha però riconosciuto che l’esito della mozione rimane incerto: la rottura tra Bandecchi e gli ex alleati non si traduce automaticamente nei voti necessari a interrompere il mandato.

Sulla stabilità dell’amministrazione ha insistito anche il capogruppo del M5s, Claudio Fiorelli. Secondo l’esponente pentastellato, cercare di volta in volta i consiglieri necessari ad approvare gli atti non garantisce una prospettiva di governo stabile. Dal confronto è emersa quindi una seconda funzione politica della mozione: rendere riconoscibili gli schieramenti e chiarire chi intende continuare a sostenere il sindaco.

La segretaria regionale di Sinistra Italiana, Federica Porfidi, ha indicato proprio nel chiarimento delle responsabilità in Consiglio uno degli obiettivi del voto. Fabio Paparelli, coordinatore regionale di Casa Riformista-Italia Viva, ha invece contestato la mancata verifica politica dopo l’uscita dei quattro consiglieri dalla maggioranza. Nell’assemblea sono tornate anche le critiche alla gestione della sicurezza e al progetto stadio-clinica.

Il fronte progressista guarda anche alla prospettiva elettorale. Dagli interventi dei parlamentari Ascani, Pavanelli e De Cristofaro è arrivato l’invito a mantenere unita la coalizione e a costruire una proposta comune per le prossime amministrative. Un percorso che accompagna l’iniziativa sulla sfiducia, senza che il risultato del passaggio consiliare sia già acquisito.

Bandecchi, intanto, ha commentato le quattordici firme con un video social, interpretandole come la conferma dell’assenza dei numeri per farlo decadere. Il nodo resta dunque il passaggio dalle sottoscrizioni ai voti: alle opposizioni servono ulteriori adesioni per raggiungere quota diciassette e chiudere anticipatamente l’esperienza amministrativa.