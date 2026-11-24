Sono 320 gli interventi per Codice rosso effettuati nel 2026 dai carabinieri nella provincia di Perugia. Il bilancio, diffuso dal Comando provinciale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, comprende anche 36 arresti in flagranza, 89 misure cautelari eseguite e 320 denunce in stato di libertà. Sono 117 i dispositivi elettronici applicati per il monitoraggio a distanza.

L’attività dei carabinieri, svolta sotto la direzione delle Procure di Perugia e Spoleto, riguarda in particolare maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali e violazioni dei provvedimenti di allontanamento.

Per il 25 novembre il Comando provinciale ha promosso incontri nelle scuole superiori e punti informativi nei mercati, nei centri commerciali e negli altri luoghi di aggregazione. Con gli studenti si parlerà di rispetto, di come riconoscere i primi segnali di abuso e dei rischi della violenza digitale, compresa la diffusione di immagini intime senza consenso.

Nelle sedi delle Compagnie di Assisi, Todi e Foligno sono attive le sale d’ascolto del progetto «Una stanza tutta per sé», realizzato con il Soroptimist International. Qui le persone che subiscono violenza possono essere accolte in un ambiente riservato da personale appositamente formato.

Per la campagna internazionale «Orange the World» si illuminano di arancione le sedi delle Compagnie di Todi e Assisi e, a Perugia, la palazzina dell’Arpa che ospita il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. L’Arma ricorda che in caso di emergenza si può chiamare il 112. Per aiuto e orientamento è disponibile il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.