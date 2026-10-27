Terni, sei consiglieri firmano le dimissioni dal notaio: obiettivo quota 17 per far cadere Bandecchi

Sei lettere di dimissioni già firmate davanti al notaio e pronte per essere protocollate a Palazzo Spada. L’obiettivo è arrivare a quota 17: la maggioranza dei consiglieri comunali necessaria per avviare lo scioglimento dell’assemblea e mettere fine all’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Bandecchi.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, a recarsi nello studio del notaio Paolo Cirilli sono stati Roberto Pastura e Marco Celestino Cecconi di Fratelli d’Italia, Orlando Masselli di Futuro nazionale, Guido Verdecchia e Cinzia Fabrizi del gruppo misto e Claudio Fiorelli del Movimento 5 stelle, unico rappresentante del centrosinistra tra i presenti.

L’iniziativa è stata promossa dal centrodestra, che ha invitato tutti i consiglieri di opposizione a sottoscrivere le proprie dimissioni, anche in momenti diversi. Il deposito al protocollo del Comune avverrà contestualmente soltanto se sarà raggiunta la soglia delle 17 firme. Ne mancano dunque altre undici.

Il Testo unico degli enti locali prevede infatti lo scioglimento del consiglio quando si dimette contestualmente la metà più uno dei consiglieri assegnati, senza contare il sindaco: nel caso di Terni, 17 su 32. A quel punto si aprirebbe la strada alla nomina di un commissario per la gestione provvisoria del Comune e successivamente a nuove elezioni.

L’iniziativa arriva dopo la tesissima seduta consiliare di lunedì, nella quale quattro consiglieri eletti a sostegno di Bandecchi hanno ufficializzato il passaggio all’opposizione. Il sindaco non dispone più della maggioranza numerica in aula: al suo fianco restano 15 componenti, compreso lui stesso, contro i 18 dell’opposizione. Nella stessa seduta il bilancio consolidato è stato comunque approvato, con 15 voti favorevoli, dieci contrari, sei astensioni e due assenti.

Parallelamente, il Movimento 5 stelle sta promuovendo una raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Per depositarla ne servono 13, mentre per approvarla in consiglio sono necessari 17 voti favorevoli.

«Il testo sarà aperto a tutti i consiglieri comunali che ritengono conclusa questa esperienza amministrativa, senza distinzioni di appartenenza politica», hanno spiegato il coordinatore provinciale del Movimento, Daniele Pica, e il consigliere Fiorelli, che ha scelto di percorrere anche la strada delle dimissioni davanti al notaio.