Cascia e il Libano, undici anni di amicizia nel segno di Santa Rita

Una statua arrivata dal Libano, una devozione condivisa e un’amicizia che si rinnova da undici anni. Cascia ha celebrato sabato 17 e domenica 18 ottobre l’anniversario della donazione dell’opera dedicata a Santa Rita, con due giornate di incontri, preghiera e iniziative culturali che hanno coinvolto il centro storico.

Promosse dal Comune insieme al Comitato Cascia per Santa Rita, le celebrazioni hanno ripercorso la storia del dono ricevuto nel 2015 dal popolo libanese, diventato un punto di riferimento per il rapporto tra le due comunità.

L’apertura si è svolta sabato a Palazzo Comunale, alla presenza di Padre Charbel Mhanna e Sarkis Sarkis. A ricostruire il percorso che portò la statua a Cascia è stato anche l’ex sindaco Gino Emili, che ne seguì l’iter istituzionale e amministrativo e la inaugurò undici anni fa. Il suo intervento ha ripercorso le tappe di un progetto nato dalla devozione e cresciuto attraverso la collaborazione tra persone e istituzioni.

Sul Viale di Santa Rita è stata poi inaugurata la mostra “La statua di Santa Rita dal Libano a Cascia nel segno della Pace”, dedicata alla storia e al significato dell’opera. Dopo la messa nella Basilica, il Corteo della Pace ha attraversato il centro storico, portando i partecipanti a ritrovarsi davanti alla statua.

La domenica ha offerto un’occasione per approfondire le radici di questa amicizia. All’Auditorium Santa Chiara, la tavola rotonda “La devozione a Santa Rita da parte del popolo libanese” ha raccontato il rapporto che lega il Libano alla Santa degli impossibili. A chiudere le celebrazioni è stata la messa nella Sala della Pace.

«La statua di Santa Rita donata dal popolo libanese rappresenta molto più di un’opera: è un segno concreto di amicizia, devozione e fratellanza che, da undici anni, unisce Cascia e il Libano», ha sottolineato il sindaco Mario De Carolis.

Per il primo cittadino, l’anniversario rinnova il valore della fede come occasione di incontro, capace di superare le distanze e favorire il dialogo tra culture. Da qui il ringraziamento, a nome della città, a Sarkis Sarkis e al popolo libanese per un dono che continua a riunire le due comunità nel nome di Santa Rita.