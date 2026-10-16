Terni Vinyl Fest, dieci edizioni sul piatto: una domenica tra dischi, live e brunch

Cercare un disco, fermarsi ad ascoltare una band, provare a stare dietro una consolle. Oppure darsi appuntamento per un brunch e lasciare che sia la musica a scandire la giornata. Il Terni Vinyl Fest arriva alla decima edizione e festeggia allargando il programma oltre il mercato del disco: domenica 18 ottobre, dalle 11 alle 21, Spazio Desteenazione, in via Cadore 18, ospiterà dieci ore di concerti, dj set, laboratori e incontri, a ingresso libero.

Organizzato da Bloom Spazio Condiviso e Vinyl Fest Italy, l’appuntamento conserva al centro il piacere della scoperta. Quello di un vinile da portare a casa, ma anche di un progetto emergente da ascoltare per la prima volta. Il mercato diventa così il punto di partenza di una festa che mette insieme collezionismo, creatività e scena musicale locale.

La musica dal vivo incontra i piatti

A raccontare una parte della musica che nasce a Terni saranno quattro progetti emergenti: Damix, Crepa, De Bardascis e AimaD. Una sequenza di esibizioni che accompagnerà il pubblico durante la giornata, fino al live conclusivo della CLYTOBAND.

Tra un concerto e l’altro, la selezione musicale passerà ai dj Dan Mar, Pagey, Lu Aza e Stereo8. Ai dischi esposti nel mercato si affiancheranno dunque quelli scelti per far muovere il pubblico e dare un ritmo ai diversi momenti della manifestazione.

L’idea è costruire una giornata da vivere senza fretta, nella quale poter alternare gli acquisti all’ascolto, incontrare persone e avvicinarsi a sonorità diverse.

Dall’ascolto alla sperimentazione

Ci sarà spazio anche per chi vuole mettersi alla prova. Il programma comprende tre workshop dedicati alla sperimentazione creativa e una DJ school condotta da Dan Mar: un’occasione per avvicinarsi alla pratica del mixaggio e osservare la musica dalla parte di chi la seleziona.

È questo uno degli elementi con cui il festival amplia la propria formula. Accanto alla ricerca tra i dischi, propone attività che invitano a partecipare, trasformando la visita al mercato in un’esperienza da condividere.

Il brunch parla ternano

Anche la pausa a tavola coinvolgerà realtà del territorio. Il brunch sarà realizzato insieme a Lu Somaru e Da Panzerotto, mentre proposte da bere e da mangiare accompagneranno tutta la durata dell’evento.

La decima edizione riunisce così, nello stesso spazio, espositori, musicisti, dj e attività locali. Si potrà arrivare per cercare un album e trattenersi per un concerto, scegliere un laboratorio o incontrarsi a pranzo: percorsi diversi dentro una domenica dedicata alla cultura musicale e alla socialità.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, dalle 11 alle 21, a Spazio Desteenazione, in via Cadore 18 a Terni. L’ingresso è libero.