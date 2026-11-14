Terni, salute maschile oltre i pregiudizi: al Santa Maria un incontro su prevenzione e cure

Dall’osteoporosi al tumore della mammella, passando per l’infezione da HPV e i disturbi della sfera sessuale: la salute maschile sarà al centro dell’incontro pubblico in programma lunedì 16 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, all’ospedale Santa Maria di Terni.

L’appuntamento, dal titolo “La prevenzione e la cura al maschile”, si terrà nell’Aula B del Centro di formazione, in via T. Joannuccio. A promuoverlo è il tavolo aziendale per la medicina di genere, coordinato dalla dottoressa Moira Urbani, nell’ambito della Giornata nazionale per la salute dell’uomo, celebrata l’11 novembre e promossa dalla Società italiana di andrologia con il sostegno del ministero della Salute.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, affrontando anche stereotipi e pregiudizi che possono spingere gli uomini a trascurare la propria salute e a ritardare l’accesso alle cure. Il confronto tra specialisti di diverse discipline permetterà di approfondire condizioni spesso sottovalutate, con attenzione ai fattori di rischio, agli stili di vita e alle differenze di genere.

Dopo i saluti istituzionali, gli interventi inizieranno alle 15 con la dottoressa Federica Burzelli, che parlerà di osteoporosi maschile, patologia spesso considerata esclusivamente femminile. Alle 15.30 il dottor Claudio Ucciferri affronterà il tema dell’infezione da HPV nell’uomo.

Alle 16 il professor Giovanni Luca approfondirà deficit erettile ed eiaculazione precoce, soffermandosi sulle implicazioni cliniche e sulle conseguenze nella vita di coppia. Alle 16.30 la dottoressa Jennifer Foglietta parlerà invece del tumore della mammella maschile, una patologia poco conosciuta sulla quale l’iniziativa intende favorire una maggiore consapevolezza.

Dalle 17 sarà lasciato spazio alle domande e al confronto con i partecipanti. Saranno inoltre presentati i primi risultati di un’indagine conoscitiva sulla percezione della salute maschile, promossa online dall’Azienda ospedaliera e aperta a tutta la cittadinanza, per approfondire il livello di informazione sui principali temi affrontati.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e costituisce anche un’occasione di aggiornamento per professionisti sanitari e studenti universitari. L’evento è accreditato ECM per medici, infermieri e altre professioni sanitarie interessate ed è riconosciuto come Attività didattica elettiva per gli studenti dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Infermieristica.