Gasolio agricolo, in Umbria un sostegno da 4,5 milioni: «Ora contributi rapidi e procedure semplici»

Un contributo di 30 centesimi per ogni litro di gasolio agricolo acquistato tra giugno e ottobre 2026. È quanto prevede l’intervento straordinario da circa 4,5 milioni di euro che la Regione Umbria si appresta a introdurre per sostenere le imprese colpite dall’aumento dei costi del carburante. Una misura accolta favorevolmente da Confagricoltura Umbria, Cia Umbria, Legacoop Agroalimentare Umbria e Confcooperative, che chiedono ora tempi certi per l’erogazione e l’estensione del sostegno alle imprese agromeccaniche e alle cooperative che effettuano lavorazioni per conto terzi.

L’intervento, promosso dal vicepresidente della Regione Tommaso Bori e dall’assessora alle Politiche agricole Simona Meloni, risponde alle sollecitazioni delle organizzazioni agricole e cooperative, che avevano portato all’attenzione delle istituzioni le difficoltà legate al rincaro dei costi di produzione.

«Esprimiamo apprezzamento per la decisione della Regione Umbria di destinare risorse significative a un settore che sta affrontando una fase particolarmente complessa», dichiarano congiuntamente le quattro organizzazioni.

Al centro delle preoccupazioni c’è l’incidenza del carburante sui bilanci aziendali. Dalle lavorazioni dei terreni alla raccolta, fino alla gestione quotidiana delle attività, il gasolio rappresenta un fattore produttivo essenziale. Il suo rincaro, sottolineano le associazioni, aggravato dalle tensioni internazionali e dall’instabilità dei mercati energetici, comprime margini già ridotti e rende più difficile programmare investimenti e produzioni.

Lo stanziamento viene quindi considerato un primo risultato significativo, la cui efficacia dipenderà però dalle modalità di attuazione. «Adesso è fondamentale che le risorse possano arrivare concretamente alle imprese nel minor tempo possibile. Occorrono criteri chiari, procedure semplici, adempimenti burocratici contenuti e tempi certi per l’erogazione dei contributi», rimarcano le organizzazioni.

La richiesta è di rendere il sostegno facilmente accessibile, evitando che la complessità amministrativa rallenti una risposta attesa con urgenza dal settore. Su questo fronte, le associazioni si dichiarano disponibili a collaborare con la Regione nella definizione delle modalità operative, così da tenere conto delle esigenze delle diverse realtà produttive, comprese quelle cooperative.

Accanto al ringraziamento a Bori e Meloni per l’attenzione al comparto, le quattro sigle richiamano gli interventi introdotti anche dal governo per lo stesso arco temporale e chiedono di ampliare la platea dei beneficiari. «Riteniamo necessaria l’estensione delle misure di sostegno anche alle imprese agromeccaniche e alle cooperative agricole che svolgono lavorazioni per conto terzi a favore degli agricoltori», sottolineano.

L’obiettivo indicato è garantire un aiuto equo e tempestivo alle diverse componenti della filiera agricola umbra. «Difendere il reddito delle imprese agricole significa tutelare un patrimonio produttivo, economico e sociale fondamentale per l’Umbria», concludono le organizzazioni, assicurando che il confronto con la Regione proseguirà affinché alle risorse stanziate seguano risultati concreti per le aziende.