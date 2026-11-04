Touch football, a Terni il primo Trofeo del Teschio Rubino: in campo per la Coppa Italia Centro-sud

Un teschio di drago circondato da fiamme in bronzo dorate sarà il premio per la squadra vincitrice. Sabato 14 novembre il campo Virgilio Maroso di Borgo Rivo, in via del Cardellino a Terni, ospiterà la prima edizione del Trofeo del Teschio Rubino, valido come tappa della Coppa Italia Centro-sud del Campionato nazionale italiano di touch football organizzato da Asd Italia Touch.

Il fischio d’inizio è previsto alle 10, mentre la premiazione è in programma alle 18, al termine di una giornata che unirà competizione, tattica e divertimento.

A caratterizzare il torneo sarà anche il trofeo realizzato dal maestro orafo Pierpaolo Montori: un teschio di drago ottenuto con la stampa 3D, circondato da fiamme in bronzo dorate in oro a 24 carati e collocato su una base di legno. Durante la premiazione sarà inciso direttamente sul trofeo il nome della squadra vincitrice.

Gli organizzatori invitano il pubblico al campo di Borgo Rivo per seguire le sfide e scoprire chi conquisterà la prima edizione del premio.