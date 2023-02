Ricerca scientifica: Giorgia Mancin vince la 13esima borsa di studio dell’associazione Damiano per l’ematologia

TERNI – E’ Giorgia Mancin la vincitrice della 13esima borsa di studio dell’associazione Damiano per l’ematologia in favore dei giovani ricercatori. 24 anni laureata in biologia cellulare e molecolare presso l’Università degli Studi di Torino, ha presentato un progetto sulla leucemia linfatica cronica. La borsa di studio da 20mila euro ogni anno viene finanziata dall’associazione e dalla scuola viene finanziata ogni anno dall’associazione Damiano per l’Ematologia e dall’8 per mille della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e viene assegnata a un progetto di ricerca nel campo delle malattie ematologiche. La premiazione si è svolta sabato pomeriggio presso l’ordine dei medici di Terni.

La premiazione è stata preceduta da un incontro la mattina presso l’istituto Allievi Sangallo di Terni finalizzato a promuovere nei giovani la passione per la ricerca e al tempo stesso a presentare il

bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio cofinanziata dall’associazione Damiano per

l’Ematologia e dalla Fondazione Carit e destinata all’alunno più meritevole al termine di quest’anno scolastico che intenda proseguire di studi nell’ambito delle scienze biologiche o delle biotecnologie. E’ stato il primo di una serie di incontri promossi dall’associazione Damiano per l’Ematologia

presso l’ITT Allievi Sangallo, dedicati agli studenti dei corsi di chimica e biotecnologie sanitarie, volti ad

avvicinare i ragazzi alla ricerca sottolineando l’importanza dello studio e dell’applicazione in questo ambito, per il progresso nella diagnosi e cura di patologie ancora oggi difficili da sconfiggere.