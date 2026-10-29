L’Umbria di Steve McCurry, trenta fotografie inedite in mostra a Perugia

L’Umbria dei borghi meno conosciuti, dei paesaggi silenziosi e delle persone incontrate lontano dai grandi circuiti turistici. È il racconto che attraversa le trenta fotografie inedite di Steve McCurry esposte all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. La mostra “Steve McCurry Workshop Spirituality”, inaugurata oggi alla presenza dell’autore, sarà aperta al pubblico da venerdì 30 ottobre al 10 gennaio 2027, con ingresso gratuito.

Il progetto nasce da un percorso di ricerca condotto dal fotografo americano insieme a sette professionisti e due studenti dell’Accademia. Con la direzione creativa di McCurry e la curatela di Paul Henry Robb, l’indagine ha attraversato cinque ambiti territoriali: Valnerina, Orvietano, Nord Est dell’Umbria, Trasimeno e Media Valle del Tevere.

Al centro, una spiritualità che supera la dimensione strettamente religiosa e si manifesta nel rapporto tra le persone e la propria terra, nei gesti quotidiani e nei luoghi abitati.

«Questo posto è talmente ricco e concentrato di cultura, storia e tradizione da essere un luogo che si continua a scoprire ed esplorare per tanti anni senza mai arrivare veramente in fondo», ha detto McCurry. Il fotografo ha ricordato l’esperienza del workshop, gli incontri con persone che conducono vite quiete e solitarie e il loro contributo alla comunità, esprimendo il desiderio di tornare a celebrare l’Umbria e i suoi abitanti attraverso nuove occasioni.

Durante il lavoro sul campo, McCurry ha invitato i partecipanti a privilegiare l’osservazione lenta e la relazione diretta con i soggetti: aspettare, conoscere e riconoscere le storie custodite nei momenti apparentemente più ordinari.

L’omaggio a Paola Gonnellini

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni, il presidente dell’Accademia Mario Rampini e la direttrice Tiziana D’Acchille.

Meloni ha spiegato che con questa esposizione la Regione ha voluto rendere omaggio a Paola Gonnellini, la dirigente regionale recentemente scomparsa che per prima aveva avuto l’intuizione di portare McCurry in Umbria.

L’assessora ha inoltre collegato il progetto all’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco e a un racconto del territorio che valorizza le aree interne. «È un percorso che valorizza il passo lento, i luoghi del silenzio, della spiritualità e del misticismo», ha sottolineato, ricordando come questa dimensione si ritrovi anche nei paesaggi e nei borghi, oltre che in abbazie, monasteri e chiese.

Il percorso e gli orari

L’esposizione si sviluppa su due livelli. Nella pinacoteca sono raccolte le trenta nuove fotografie di McCurry, affiancate da una selezione di immagini dei suoi precedenti soggiorni umbri, scelte personalmente dall’autore. Al piano terra trovano spazio le nove ricerche autonome realizzate dai partecipanti al workshop, ciascuna con un proprio linguaggio visivo.

La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Sono previste aperture straordinarie durante le festività natalizie. L’ingresso è gratuito.