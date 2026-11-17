Quattro coppie del Circolo Lavoratori Terni a caccia del tricolore. Saranno otto gli atleti che rappresenteranno lo Csain Umbria ai Campionati italiani di padel, in programma venerdì 20 e sabato 21 novembre al Pro Parma Sport Center, con la partecipazione delle selezioni di gran parte delle regioni italiane.

A difendere i colori umbri saranno Emanuele Mecarelli, Lorenzo Ridolfi, David Giardinieri, Andrea Marchiori, Andrea Nori, Stefano Grimozzi, David Briganti e Gianluca Centogambe. Le quattro coppie aziendali del Clt si misureranno in un tabellone a 48 con le migliori espressioni del padel nazionale dell’ente, con l’obiettivo di conquistare il titolo.

Ad accompagnare la rappresentativa sarà Fabio Moscatelli, commissario Csain Umbria, impegnato nei primi mesi alla guida del comitato regionale.

«Sono molto soddisfatto per questa nostra partecipazione ad un evento che non è solo un torneo – ha sottolineato Moscatelli – ma si tratta soprattutto di un momento di aggregazione, condivisione e promozione dei valori più autentici dello sport. Va ringraziato il Circolo Lavoratori Terni, che anche in questo caso si è reso disponibile e come sempre è presente con entusiasmo alle iniziative del Csain».

Per la selezione umbra, la trasferta emiliana sarà quindi un’occasione per confrontarsi sul campo con le altre rappresentative regionali e condividere due giornate all’insegna dello sport.