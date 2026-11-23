Il regionale 4101, che un tempo collegava Firenze a Roma, oggi si ferma a Orte. E, secondo la Filt Cgil Umbria, chi parte da Orvieto con quel treno non può acquistare un biglietto per proseguire verso la Capitale sull’Ancona-Roma 4153. È il caso al centro della denuncia del segretario generale del sindacato, Ciro Zeno, che lunedì 23 novembre ha tenuto una conferenza stampa davanti alla stazione di Orvieto. «Dal punto di vista dei collegamenti e dei trasporti, Orvieto è ormai una delle aree più disagiate dell’Umbria, e questo nonostante le numerose e importanti infrastrutture presenti».

Secondo Zeno, la restrizione all’acquisto sarebbe motivata dal rischio di sovraffollamento sul 4153 dopo la fermata di Orte. Il sindacalista sostiene che i viaggiatori in partenza da Terni, Narni, Spoleto e Foligno possono acquistare il biglietto per quel treno, mentre la stessa possibilità è preclusa a chi arriva a Orte con il 4101 da Orvieto, Chiusi, Fabro e Alviano. «Si crea così una discriminazione intollerabile», ha detto Zeno, indicando in circa 50 mila abitanti il bacino interessato.

La richiesta della Filt Cgil è che i regionali oggi limitati a Orte tornino a raggiungere Roma sulla Direttissima. «Tutto questo accade perché treni come il 4101 non arrivano più nella Capitale in quanto, a dire del Governo e del Gruppo Ferrovie dello Stato, saturerebbero l’Alta velocità in Direttissima», ha affermato Zeno. «Per questo chiediamo con forza che questi treni tornino immediatamente a viaggiare in Direttissima fino a Roma, poiché quelli a 200 chilometri orari hanno tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali per poterlo fare».

Il segretario ha chiamato in causa anche le amministrazioni locali, accusandole di affrontare il problema «con una superficialità disarmante». «Da sindaci solo slogan per calcolo di visibilità, senza che nessuno entri davvero nel merito tecnico della questione e senza confrontarsi con chi i trasporti li conosce e li vive sulla propria pelle».

Zeno ha sollevato anche il tema della riduzione delle carrozze sugli Intercity che transitano da Orvieto. Secondo il sindacato, la scelta contribuisce al sovraffollamento e sarebbe legata alla volontà di arrivare alla gara per il servizio con meno addetti a bordo. «È un modo per arrivare alla gara con un numero ridotto di personale», ha sostenuto il segretario, spiegando che, secondo la sua ricostruzione, con quattro carrozze o meno è sufficiente il solo capotreno.

«La Filt Cgil Umbria c’è», ha concluso Zeno, ribadendo la disponibilità del sindacato a mettersi al fianco delle istituzioni locali «a patto che si smetta di fare propaganda di facciata e si inizi finalmente a fare sul serio per restituire dignità, legalità e diritto alla mobilità a questo territorio».