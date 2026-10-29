Treni, Umbria e Toscana fanno fronte comune: più servizi per i pendolari e nuove fermate Av

Più collegamenti per i pendolari della Firenze-Roma, un potenziamento degli Intercity e nuove fermate dell’alta velocità. Umbria e Toscana preparano una piattaforma comune di proposte da portare al Governo, al Ministero dei Trasporti e ai gestori del servizio ferroviario. Al centro, le difficoltà di chi viaggia ogni giorno, soprattutto verso la capitale, e il ruolo delle stazioni di Orvieto, Chiusi e Terontola.

Gli assessori regionali ai trasporti Francesco De Rebotti e Filippo Boni si sono confrontati mercoledì 28 ottobre, in occasione della presenza in Toscana dell’assessore umbro, per definire gli obiettivi da sostenere insieme. Un percorso che riprende il Patto di Chiusi, sottoscritto alcuni mesi fa, e il confronto del 16 ottobre a Castiglione del Lago.

La priorità è restituire ai pendolari un servizio adeguato sulla linea Firenze-Roma. Le due Regioni chiedono di rafforzare i collegamenti di lunga percorrenza Intercity e il servizio nelle stazioni intermedie di Orvieto, Chiusi e Terontola. Tra gli obiettivi figurano anche nuove fermate dei treni ad alta velocità a Chiusi, Arezzo o Orvieto e soluzioni per migliorare l’interscambio tra i collegamenti ordinari e quelli AV.

Il prossimo passaggio sarà la sottoscrizione di una piattaforma di proposte puntuali e considerate irrinunciabili, sulla quale avviare il confronto con i Comuni interessati prima di portare le richieste al tavolo nazionale.

«Con il Patto di Chiusi abbiamo avviato un percorso di collaborazione che vogliamo rendere più concreto», ha spiegato Boni. Per l’assessore toscano, le scelte sui collegamenti ferroviari devono tenere conto delle necessità dei territori e delle conseguenze sui pendolari, individuando interventi condivisi e compatibili con le esigenze di entrambe le regioni.

De Rebotti ha indicato nella definizione della piattaforma comune la novità più significativa dell’incontro: un documento che dovrà raccogliere «proposte sostenibili, rapidamente realizzabili», nell’interesse di chi utilizza quotidianamente i treni tra numerose difficoltà, in particolare nei collegamenti con Roma.

«Siamo fortemente intenzionati a impegnare il Governo e il Ministero dei Trasporti – ha sottolineato l’assessore umbro – ritenendo che essi non possano più sottrarsi ad un confronto sistematico relativo alle questioni rappresentate».