La giunta comunale di Perugia esprime soddisfazione per il potenziamento del presidio della Polizia di Stato in via Bartolo, nel centro storico, e solleva un problema di coordinamento istituzionale. Secondo quanto riferisce l’amministrazione, la sindaca Vittoria Ferdinandi non è stata invitata all’incontro con la stampa in cui è stato illustrato l’intervento, sostenuto dal Comune anche con risorse proprie.

La presentazione ha preceduto la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale Ferdinandi ha partecipato lunedì 23 novembre. In quella sede, riferisce la Giunta, la sindaca ha confermato la disponibilità del Comune a proseguire la collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine.

Il rafforzamento del presidio va nella direzione auspicata da Palazzo dei Priori. L’Amministrazione si attende che la maggiore presenza della Polizia di Stato in via Bartolo consenta di affrontare le criticità del centro storico che il Comune, si legge nella nota, segnala alle autorità competenti fin dall’inizio del mandato.

Quanto al mancato invito, la Giunta parla di un episodio di «mancato coordinamento istituzionale» e si dice certa che non si ripeterà. «La sicurezza è una responsabilità condivisa», sottolinea l’amministrazione, richiamando la necessità di collaborazione e di riconoscimento del ruolo di ciascuna istituzione.