Il consiglio comunale di Terni ha confermato per il 2027 le aliquote Imu in vigore nel 2026. La delibera è passata con 16 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto. Il Comune stima un gettito di 22 milioni e 790 mila euro all’anno per ciascuna delle tre annualità dal 2027 al 2029.

L’aliquota resta allo 0,6 per cento per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. È confermata, nei casi previsti dalla legge, l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile posseduto da anziani o persone con disabilità. Per i fabbricati rurali a uso strumentale, compresi quelli di categoria D/10, l’aliquota rimane allo 0,1 per cento. Si applica l’1,06 per cento alle aree fabbricabili, ai fabbricati del gruppo D diversi dai D/10 e agli altri fabbricati per i quali non sono previste aliquote specifiche. Resta l’esenzione per i terreni agricoli nei casi previsti dalla normativa.

L’aliquota più alta, pari all’1,12 per cento, si applica tra l’altro alle abitazioni tenute a disposizione, a quelle affittate a canone libero e a quelle concesse in comodato a persone diverse dai parenti in linea retta di primo grado. La stessa aliquota riguarda gli uffici e gli studi privati di categoria A/10 e gli immobili del gruppo B, salvo le esenzioni previste dalla legge. Per depositi, rimesse e tettoie delle categorie C/2, C/6 e C/7 l’applicazione dipende dalle condizioni fissate dalla delibera, tra cui il rapporto di pertinenza con l’abitazione.

Alle opposizioni, che hanno chiesto una riduzione delle aliquote, ha replicato l’assessora al Bilancio Michela Bordoni. «Amministrare un comune non significa lanciare segnali: significa garantire servizi, rispettare gli equilibri di bilancio e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni». Bordoni ha ricordato che, con le stesse aliquote, le risorse per la manutenzione del verde pubblico sono passate dai 457 mila euro annui del 2021 e del 2022 a oltre 1,43 milioni nel 2026. Nello stesso intervento ha citato il calo della spesa per l’illuminazione pubblica, da 3,35 milioni nel 2023 a 2,65 milioni nel 2026.

L’assessora ha contestato al centrodestra di chiedere oggi una riduzione delle aliquote che, a suo dire, aveva mantenuto quando amministrava Terni. Al centrosinistra ha invece chiesto come concili la richiesta di ridurre l’Imu con il sostegno alle scelte fiscali della Regione su Irpef e Irap. Bordoni ha infine chiamato in causa il Governo sulla definizione agevolata delle entrate locali, chiedendo risorse compensative per i Comuni. Quanto all’Imu, ha ribadito che la scelta dell’amministrazione è mantenere le aliquote attuali e lavorare sulla riscossione e sulla qualità della spesa.