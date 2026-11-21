Due vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono rimasti feriti all’alba di sabato 21 novembre mentre intervenivano per un principio d’incendio in una cantina di un palazzo di viale Rossini, nel quartiere Cesure. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati al pronto soccorso di Terni.

Entrambi hanno riportato lesioni lievi e sono stati dimessi in mattinata, con una prognosi di circa 30 giorni ciascuno.

Le fiamme sono state domate. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio e dello scoppio che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ferito i due vigili. Tra gli aspetti da chiarire c’è l’eventuale presenza di materiale esplodente nella cantina. Al momento non risultano danni strutturali al locale.