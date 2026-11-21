I carabinieri del Comando provinciale di Terni hanno celebrato oggi la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, con una messa officiata a mezzogiorno dal vescovo Alfonso Raimo nella chiesa di Sant’Alò. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari, tra cui la prefetta Antonietta Orlando, il deputato Raffaele Nevi, il vicesindaco Paolo Tagliavento, il procuratore della Repubblica Antonio Laronga e il questore Carmine Mosca, insieme a una rappresentanza delle sezioni locali dell’Associazione nazionale carabinieri.

Nel suo intervento il comandante provinciale, colonnello Luca Ciabocco, ha richiamato il motto dell’Arma, «Nei secoli fedele», legandolo al giuramento che i carabinieri rinnovano ogni giorno nel servizio sulle strade e tra la gente. La ricorrenza coincide con la Giornata dell’Orfano, dedicata ai figli dei militari scomparsi. A loro e alle vedove Ciabocco ha rivolto un messaggio: «Voi non siete soli, e non lo sarete mai».

Il comandante ha poi richiamato l’affresco custodito a Sant’Alò, in cui un angelo, alla presenza della Vergine, distende le ali su due rivali che depongono le spade. Da quell’immagine l’invito a deporre l’odio e il richiamo alle parole di Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della pace del 2002: «Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono».

Al termine della messa, nei locali adiacenti alla chiesa, i partecipanti hanno visitato la mostra con le opere degli studenti del liceo artistico Metelli di Terni, che hanno raffigurato la Virgo Fidelis con stili e tecniche diverse.