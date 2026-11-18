Il nuovo ospedale di Terni, 24 Case della Comunità e l’obiettivo di garantire almeno il 90 per cento delle prestazioni di primo accesso entro i tempi previsti. Sono alcuni dei punti di “Umbria in salute 2030”, il nuovo piano socio-sanitario di cui la Giunta regionale ha preadottato lo schema. Le linee guida del documento, 350 pagine, saranno illustrate a dicembre in un incontro pubblico. Con questo passaggio, afferma la presidente della Regione con delega alla Sanità, Stefania Proietti, «compiamo una scelta politica coraggiosa e di profonda responsabilità, restituendo alla regione una visione unitaria dopo un vuoto programmatorio che dura dal 2009».

La rete ospedaliera. «Diciamo con assoluta chiarezza ai cittadini che nessun ospedale verrà chiuso. Al contrario, investiamo su strutture moderne e sicure a partire dal nuovo Ospedale di Terni», dice Proietti. Lo schema conferma Perugia e Terni come poli di riferimento per le emergenze più complesse e prevede il potenziamento dei cinque presìdi di primo livello, oltre a quelli di base e specialistici. Sono inoltre già finanziati 52 interventi di edilizia sanitaria per il miglioramento sismico, l’adeguamento antincendio e il rinnovo delle dotazioni tecnologiche.

Le cure sul territorio. Le 24 Case della Comunità saranno il punto di accesso ai servizi sanitari e sociali di prossimità. Vi lavoreranno medici di famiglia, pediatri, specialisti, infermieri e assistenti sociali. La rete prevede anche dieci Ospedali di Comunità, con 220 posti letto per ricoveri brevi a bassa intensità, nove Centrali operative territoriali e nove unità mobili per gli interventi domiciliari complessi. Tra gli obiettivi indicati da Proietti c’è quello di rendere «la casa il primo luogo di cura».

Le liste d’attesa. «Sia il sistema a farsi carico del paziente, e non più il cittadino a dover rincorrere una prenotazione», afferma la presidente. Lo schema fissa un obiettivo misurabile: almeno il 90 per cento delle prestazioni di primo accesso, dalla specialistica ambulatoriale ai ricoveri programmati, entro i tempi stabiliti per ciascuna classe di priorità, con verifiche mensili. Sono previsti un Cup unico per le strutture pubbliche e private accreditate, la prenotazione dei controlli al termine della prima visita e percorsi entro 72 ore per le prestazioni urgenti. I dati sulle attese saranno pubblicati ogni sei mesi, per struttura e prestazione.

Sul fronte della ricerca, la Regione intende avviare con l’Università di Perugia il percorso per istituire un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico dedicato alla fragilità degli anziani e alle scienze omiche. Il piano prevede inoltre interventi per la salute mentale, con particolare attenzione ai giovani, per la presa in carico dei pazienti cronici e per il potenziamento delle reti dell’emergenza e dell’oncologia.

Le risorse. «I bilanci delle quattro aziende li facciamo con risorse inferiori all’anno scorso, se calcoliamo l’impatto dell’inflazione e l’aumento dei costi energetici», sostiene Proietti. «Non possiamo e non vogliamo tagliare i servizi di cura ai cittadini e il Governo deve fare la sua parte». La presidente chiede quindi all’esecutivo, insieme alle altre Regioni, di «finanziare adeguatamente e concretamente la sanità pubblica».

L’iter. «Si apre ora una fase di 60 giorni in cui il documento sarà sottoposto al parere dell’Università degli Studi di Perugia, del Cal e delle Conferenze dei sindaci», spiega Proietti. Lo schema passerà poi al ministero della Salute. Entro altri 60 giorni dall’ultimo parere istituzionale, il testo sarà integrato con le osservazioni raccolte nel confronto con sindacati e parti datoriali. Seguiranno l’adozione da parte della Giunta e la trasmissione all’Assemblea legislativa, dove inizierà l’esame della proposta di legge.