Terni, Cardiochirurgia: 220 interventi in nove mesi e ricoveri in crescita del 15,3%

Duecentoventi interventi tra gennaio e settembre 2026 e ricoveri aumentati del 15,3%. Sono i numeri della Cardiochirurgia dell’ospedale Santa Maria di Terni, che nei primi nove mesi dell’anno registra anche una crescita del 14% del valore dell’attività. Un bilancio che si accompagna a un’offerta di cure comprendente interventi complessi, tecniche mininvasive e percorsi condivisi tra specialisti.

Secondo quanto riferisce l’Azienda ospedaliera, il Santa Maria è l’unico centro in Umbria a eseguire la “Commando operation”, intervento riservato ai casi più complessi di endocardite batterica valvolare. L’operazione prevede la sostituzione simultanea delle valvole aortica e mitralica e la bonifica del tessuto cardiaco infetto.

Un’altra attività svolta esclusivamente a Terni in ambito regionale, sottolinea l’ospedale, è l’ablazione chirurgica della fibrillazione atriale associata alle patologie valvolari, che permette di intervenire sull’aritmia nell’ambito del trattamento chirurgico.

Tra le tecniche adottate figurano il trattamento mininvasivo toracoscopico delle patologie della valvola mitrale e quello della valvola aortica per via transascellare, quest’ultimo eseguito, secondo l’Azienda, soltanto a Terni in Umbria. Sono approcci che consentono di operare attraverso piccole incisioni toraciche, evitando l’apertura dello sterno e favorendo il recupero dopo l’intervento.

La struttura esegue inoltre la chirurgia coronarica a cuore battente, senza ricorrere alla circolazione extracorporea, indicata dall’ospedale come un’ulteriore competenza esclusiva del centro in ambito regionale. A questa si affianca l’esperienza nella chirurgia complessa della radice aortica, con la conservazione della valvola naturale del paziente quando possibile.

Per i bypass coronarici viene utilizzata anche la VEST Technology, una tecnologia finalizzata a migliorare la durata dei bypass e la stabilità dei risultati nel tempo.

Alla base dell’organizzazione c’è la collaborazione tra Cardiochirurgia ed Emodinamica, attiva da oltre dieci anni, per valutare i pazienti e individuare il percorso terapeutico più appropriato. Tra le procedure disponibili rientrano la sostituzione della valvola aortica mediante catetere, conosciuta come TAVI, e la riparazione percutanea della valvola mitrale.

L’offerta si è recentemente ampliata con gli interventi di occlusione percutanea del forame ovale pervio e dell’auricola sinistra, rivolti alla prevenzione dell’ictus embolico in pazienti selezionati.

«La crescita registrata dalla Cardiochirurgia e, più in generale, dal Dipartimento Cardiotoracovascolare – sottolinea il direttore generale Andrea Casciari – conferma il ruolo strategico del Santa Maria nell’offerta sanitaria regionale».

Per Casciari, «questi risultati sono il frutto delle competenze dei nostri professionisti, dell’innovazione tecnologica e della capacità di lavorare in modo integrato tra specialità diverse». L’obiettivo, conclude, è «continuare a rafforzare la qualità dell’assistenza e garantire ai pazienti percorsi di cura sempre più qualificati e appropriati».