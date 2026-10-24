Orizzonti Digitali supera le 5mila presenze: triplicato il pubblico del forum sull’intelligenza artificiale

Oltre 5mila presenze, il triplo della scorsa edizione, e più di 200 esperti intervenuti in 50 panel e talk tra Perugia e Terni. Si chiude con questi numeri la quarta edizione di Orizzonti Digitali, il forum dedicato all’intelligenza artificiale diretto da Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Per quattro giorni ricercatori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati sulle trasformazioni che l’AI sta introducendo nella sanità, nella pubblica amministrazione, nella finanza, nella cultura e nel lavoro. Tra il pubblico studenti universitari, manager e cittadini interessati a comprendere effetti e prospettive di una tecnologia sempre più presente nella vita quotidiana.

La manifestazione è stata promossa da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, Ance Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, con la media partnership della Rai.

«Chiudiamo questa quarta edizione di Orizzonti Digitali con un bilancio estremamente positivo, sia per la partecipazione del pubblico sia per la qualità e la ricchezza dei contenuti proposti», ha dichiarato il presidente di Confindustria Umbria, Giammarco Urbani. L’obiettivo, ha spiegato, era aprire il confronto oltre la comunità imprenditoriale, coinvolgendo giovani, scuole, istituzioni e cittadini. Ora la sfida è dare continuità al lavoro: «Il nostro obiettivo è che il valore di questi quattro giorni non si esaurisca con la manifestazione, ma contribuisca ad alimentare nuove collaborazioni e progettualità concrete».

Il tema dell’edizione, “L’era della co-intelligenza”, ha messo al centro il rapporto tra capacità umane e strumenti artificiali. Per Metta occorre capire come integrare le due dimensioni, evitando che un utilizzo senza controllo della tecnologia produca nuove disuguaglianze sociali e favorendo invece applicazioni capaci di migliorare la produttività e generare benefici condivisi.

Un nodo emerso anche nel confronto sulla sanità. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha richiamato la distanza tra il progresso tecnologico e la sua applicazione nel Servizio sanitario nazionale. L’intelligenza artificiale può supportare sia l’organizzazione dei servizi sia le decisioni cliniche, ma manca ancora, ha osservato, una strategia di sistema in grado di colmare questo divario.

Dalla ricerca alla tutela del patrimonio culturale, gli incontri hanno approfondito le possibilità già aperte dai nuovi strumenti. Anna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’IIT, ha illustrato il contributo che l’AI può offrire ad archeologi, umanisti e storici dell’arte per comprendere e conservare il patrimonio. Marco De Vivo, direttore associato per le Scienze computazionali dell’IIT, ha evidenziato invece l’accelerazione dei processi di ricerca: poter esplorare e verificare più ipotesi consente di concentrare gli esperimenti su quelle con maggiori possibilità di successo.

Accanto alle opportunità, il cambiamento del lavoro. Il neuroscienziato computazionale Giulio Deangeli ha sottolineato che molte persone dovranno adattare il proprio modo di lavorare, perché alcuni processi fino a poco tempo fa sostenibili oggi richiedono una revisione. Una trasformazione che comporta difficoltà, ma apre anche nuove possibilità.

La diffusione delle competenze è stata un altro dei temi del forum. Per Emanuela Girardi, presidente di ADRA e fondatrice e presidente di Pop AI, questi strumenti possono aiutare ad affrontare problemi complessi se vengono conosciuti, governati e utilizzati in modo sicuro e consapevole. Una conoscenza che deve quindi coinvolgere tutti, oltre agli specialisti.

A richiamare l’attenzione sui benefici per la collettività è stato anche l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis, con l’auspicio che la collaborazione tra soggetti istituzionali possa avere ricadute concrete sulla vita delle persone.

Giovanni Parapini, direttore della sede regionale Rai Umbria, ha infine definito quella appena conclusa «un’edizione straordinaria», sottolineando il contributo del servizio pubblico ai contenuti, alla conduzione degli incontri e alla copertura informativa della manifestazione.