L’Amleto di Orion Theatre torna al Secci: nuove suggestioni per il capolavoro di Shakespeare

Un Amleto che conserva la forza della tragedia originale, ma si arricchisce di nuove suggestioni e chiavi interpretative. È quello portato in scena dalla compagnia Orion Theatre al teatro Secci di Terni lo scorso fine nell’ambito della prima stagione de “Il T.e.a.t.r.o.”, promossa dall’associazione presieduta da Fabrizio Tetti.

Marco Francescangeli, protagonista e regista dello spettacolo, ha scelto di mantenere l’impianto dell’opera shakespeariana, introducendo elementi di novità che approfondiscono il rapporto tra la vicenda del principe di Danimarca e le possibili esperienze autobiografiche dell’autore inglese.

Accanto alla storia di Amleto, tormentato dal dubbio e dalla necessità di vendicare la morte del padre, prende forma così un’ulteriore ricerca: quella delle suggestioni che potrebbero aver ispirato Shakespeare nella scrittura della tragedia.

La rappresentazione si sviluppa tra atmosfere oscure, tensioni psicologiche e continui interrogativi sulla verità. Tuoni, lampi, rintocchi di campane e le musiche originali di Simone Alicata accompagnano una vicenda in cui incomunicabilità, conflitti interiori e difficoltà di scegliere conservano tutta la loro attualità.

Per Orion Theatre, compagnia nata nel 1989, si tratta di un nuovo incontro con un testo già rappresentato nel 1999, nel 2006 e nel 2022. Un ritorno che conferma la volontà di continuare a esplorare le molteplici interpretazioni di uno dei capolavori del teatro mondiale.