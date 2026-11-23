In pista si corre solo in senso antiorario, senza cuffie né auricolari. Per gli allenamenti con le scarpe chiodate, i chiodi non possono superare i sette millimetri. Sono alcune delle regole fissate per il camposcuola «F. Casagrande» dal Consiglio comunale, che ha approvato il nuovo regolamento con 18 voti favorevoli e 13 contrari. L’atto stabilisce anche chi può accedere all’impianto e con quali priorità. Per le violazioni sono previste multe da 80 a 480 euro, oltre all’allontanamento immediato e alla sospensione dell’accesso senza rimborso.

Il regolamento, spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Paolo Tagliavento, «mira a sostituire le disposizioni dirigenziali provvisorie adottate dopo la riqualificazione dell’impianto» con «una disciplina organica e permanente». I lavori avevano interessato la pista, gli spogliatoi, la tribuna e le dotazioni tecniche. L’atto non comporta oneri finanziari diretti per il Comune.

L’impianto di largo Atleti Azzurri d’Italia viene suddiviso in due aree. La prima, recintata, comprende pista, pedane e prato interno ed è destinata all’atletica leggera. La seconda comprende spogliatoi, tribuna e area verde esterna. Gli orari saranno fissati con ordinanza del sindaco. Di norma il camposcuola resterà chiuso la domenica e nei festivi, salvo eventi autorizzati. Pista, pedane e prato interno dovranno essere lasciati liberi almeno 15 minuti prima della chiusura, gli spogliatoi almeno cinque minuti prima.

L’accesso ordinario è riservato agli atleti tesserati presso società ed enti sportivi e agli studenti, con precedenza per le organizzazioni con sede a Terni. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 18, la priorità nell’area di atletica spetta ai gruppi giovanili della disciplina. Le classi possono entrare gratuitamente al mattino, entro le 14, con copertura assicurativa e docenti al seguito. Per i centri estivi è previsto l’accesso mattutino, in via prioritaria nell’area esterna, con tariffe graduate.

Il regolamento stabilisce anche come utilizzare la pista. Corsa e marcia si svolgono in senso antiorario, le scarpe devono essere idonee e pulite e, in allenamento, i chiodi non possono superare i sette millimetri. Nell’area di atletica sono vietati cuffie e auricolari, mentre i minori di 14 anni possono entrare in pista o sul prato soltanto se accompagnati da un maggiorenne. Per i lanci è obbligatoria la presenza di un tecnico che verifichi le condizioni di sicurezza prima di autorizzare ogni prova.

La vigilanza sugli accessi e sulla sicurezza è affidata al personale di custodia, mentre il direttore tecnico di pista coordina l’attività sportiva. Per le manifestazioni sportive ed extrasportive serviranno l’autorizzazione del Comune e i titoli di pubblica sicurezza.