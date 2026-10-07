Acquasparta, 400mila euro per scoprire il cuore sotterraneo del borgo

ACQUASPARTA – Un percorso nel sottosuolo del borgo, tra ambienti storici, racconti di alchimia e luoghi legati agli incontri carbonari. Prende forma il progetto “Acquasparta Sotterranea”, finanziato con 400mila euro attraverso i fondi dell’Area Interna Media Valle del Tevere.

A renderlo noto è il Comune, che punta sul recupero di questi spazi per ampliare l’offerta culturale e turistica del paese. L’intervento riguarda il sistema di ambienti ipogei che comprende il piano interrato dei giardini, Palazzo Ducale e l’area sottostante piazza Federico Cesi.

L’obiettivo è affiancare all’offerta museale ed esperienziale di Palazzo Cesi un itinerario che permetta di conoscere una parte meno visibile della storia di Acquasparta. Nel percorso delineato dall’amministrazione trovano spazio storie di alchimia, incontri carbonari e riti di iniziazione: contenuti attraverso i quali raccontare gli ambienti sotterranei e il loro rapporto con la vita del borgo.

Il progetto si rivolge a bambini, scuole e famiglie e prevede l’abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali per consentire la fruizione anche alle persone con disabilità.

La prima fase sarà dedicata al recupero e alla valorizzazione degli spazi. Secondo quanto comunicato dal Comune, i lavori dovrebbero concludersi entro un massimo di due anni, tra il 2027 e il 2028.

L’amministrazione guarda già a un possibile ampliamento dell’itinerario. Sono infatti in corso ricerche, mappature e verifiche tecniche sui tracciati storici che conducevano all’antico orto botanico. Gli approfondimenti serviranno a predisporre ulteriori progetti da candidare a futuri finanziamenti.

La prospettiva è collegare progressivamente altri luoghi del paese, costruendo un percorso sotterraneo capace di intrecciare la storia delle architetture con quella della scienza e della natura.