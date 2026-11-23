ASSISI – Una colonna isteroscopica e un ecografo ginecologico per il Centro Donna, sei poltrone elettriche per i pazienti in chemioterapia. È la donazione da oltre 125 mila euro con cui Fondazione Perugia ha dotato di nuove attrezzature l’ospedale di Assisi dell’Usl Umbria 1. La consegna si è svolta lunedì 23 novembre nel presidio assisano, alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti, del sindaco Valter Stoppini e del presidente della Fondazione Alcide Casini.

Per il Centro Donna sono arrivati una colonna isteroscopica da oltre 43 mila euro, utilizzabile per la diagnosi e la chirurgia mini-invasiva intrauterina sia in ambulatorio sia in sala operatoria, e un ecografo ginecologico carrellato Voluson Signature 18 da 60.795 euro, dotato di software per la telediagnosi e la teleassistenza. All’Oncologia sono state destinate sei poltrone Zoe 2, per un costo complessivo di quasi 21 mila euro. Le regolazioni elettriche di altezza, schienale, seduta e gambale consentono ai pazienti di trovare una posizione più comoda durante le sedute di chemioterapia.

«Queste attrezzature, unite alla professionalità dei nostri sanitari, contribuiscono a rendere più agevole il percorso di cura di chi frequenta questo presidio territoriale», ha detto Proietti, ringraziando la Fondazione e la direzione aziendale.

«Già i primi riscontri che abbiamo avuto sono stati positivi», ha riferito Ciotti a proposito delle poltrone. Il direttore generale ha ricordato anche il protocollo sottoscritto con l’Azienda ospedaliera di Perugia. L’accordo consente ai pazienti seguiti dall’Oncologia medica dell’ospedale perugino di effettuare gli esami del sangue necessari alle terapie e ai controlli in sedi territoriali più vicine a casa.

«Abbiamo fatto un intervento all’ospedale di Assisi per sostenere una sanità territoriale che è importante che rimanga efficiente e che sia vicina ai bisogni del territorio», ha dichiarato Casini. Il sindaco Stoppini ha ringraziato la Fondazione per le nuove dotazioni, sottolineando il contributo che potranno dare nel ridurre i disagi dei pazienti.