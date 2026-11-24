Cosmina Ioan è la nuova segretaria del circolo del centro del Partito democratico di Terni. Commerciante, con un’attività nel centro storico, «porta nel nuovo incarico una conoscenza diretta delle esigenze di chi vi abita e lavora, delle difficoltà da affrontare e delle potenzialità da valorizzare», spiega il Pd ternano in una nota.

Sicurezza, decoro urbano e rilancio del commercio sono le priorità indicate dal circolo. Il Pd descrive le attività commerciali del centro come «un settore sempre più in sofferenza» e attacca la giunta. «Il fallimento politico dell’amministrazione Bandecchi – si legge nella nota – sta anche nell’assenza di una strategia per il centro storico».

La nuova segreteria punta a rilanciare le attività del circolo coinvolgendo iscritti, residenti e commercianti. L’obiettivo è fare del circolo «un luogo aperto di confronto e partecipazione», dove raccogliere le esigenze di chi vive e lavora in centro e coinvolgerlo nella definizione delle proposte per il quartiere.

Il Pd lega le prossime iniziative anche alla costruzione di «un’alternativa all’amministrazione Bandecchi, capace di unire presenza sul territorio e capacità di proposta». Da via Mazzini arrivano gli auguri di buon lavoro a Ioan, con l’auspicio che il nuovo incarico contribuisca a rafforzare il radicamento del circolo in città.

Questa conversazione ti è stata utile finora?