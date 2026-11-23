Due cerchi attorno alla Fontana Maggiore, un lungo nastro rosso con i campanelli e fiocchi con le parole scelte a scuola. Bambini delle scuole dell’infanzia e studenti delle superiori si sono ritrovati lunedì 23 novembre nel centro di Perugia per «Il rispetto inizia dalle parole», l’iniziativa promossa dal Comune in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

«Gentilezza», «ascolto» e «cura» sono alcune delle parole scelte dai più piccoli. Gli studenti delle superiori hanno indicato «consenso», «libertà» e «indipendenza», ma anche «controllo» e «possesso», per dare un nome ai comportamenti che possono alimentare la violenza. Le parole sono finite sui fiocchi alla Fontana Maggiore, attorno alla quale bambini e ragazzi hanno formato due cerchi che si sono mossi in direzioni opposte sulle note di «La mia voce» di Naomi Rivieccio. Alla fine del brano hanno sollevato insieme il nastro rosso e fatto suonare i campanelli.

L’iniziativa è nata da una lettera con cui la sindaca Vittoria Ferdinandi aveva invitato le scuole a riflettere sul peso delle parole nelle relazioni quotidiane. Durante l’incontro la sindaca ha annunciato che il Comune ha deciso di stanziare fondi per portare l’educazione sentimentale nelle scuole, a partire da quelle dell’infanzia. L’assessora all’Istruzione Francesca Tizi si è soffermata su due espressioni proposte dagli studenti, «no» e «posso aiutare», richiamando il rispetto dei limiti altrui e l’importanza di tendere la mano a chi ha bisogno.

Sul fronte del sostegno alle donne vittime di violenza, l’assessora alle Politiche sociali Costanza Spera ha annunciato che il Comune intende aumentare del 30 per cento il contributo ai centri antiviolenza. L’amministrazione ha inoltre deciso di avviare la revisione del regolamento per l’assegnazione delle case popolari, con la proposta di introdurre un punteggio aggiuntivo per le donne in uscita dai centri, così da favorirne l’autonomia abitativa.

La Fontana Maggiore sarà illuminata di rosso fino al 29 novembre.