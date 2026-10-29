Sisma, in Umbria conclusi 2.625 cantieri privati: la ricostruzione pesante resta al 31 per cento

Sono 2.625 i cantieri della ricostruzione privata conclusi in Umbria, su 4.054 avviati. A dieci anni dal sisma del 2016, il bilancio fotografa un percorso vicino al completamento per i danni lievi, mentre resta ancora consistente il lavoro sugli edifici più gravemente lesionati: nella ricostruzione pesante i cantieri ultimati sono circa il 31% di quelli partiti.

Il quadro emerge dall’elaborazione dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, integrata, per gli interventi pubblici, con i dati della Struttura commissariale. I contributi concessi ai privati ammontano a 1,64 miliardi di euro, dei quali 1,09 miliardi già liquidati, a fronte di richieste per complessivi 2,22 miliardi.

«L’avanzamento della ricostruzione si misura anche dal numero di abitazioni restituite alle famiglie, dalle attività che ripartono e dai servizi che tornano a essere accessibili», sottolinea la presidente della Regione, Stefania Proietti. «Ora dobbiamo completare gli interventi e soprattutto accompagnare la completa rinascita delle comunità. Sicurezza, salute, scuola e lavoro sono le condizioni per garantire un futuro a questi territori».

Ricostruzione privata, definite oltre nove pratiche su dieci

Delle 5.577 istanze presentate all’Usr Umbria, 4.081 sono state accolte, con 4.054 decreti di concessione del contributo, mentre altre 1.070 sono state rigettate o archiviate su richiesta degli interessati. L’indice complessivo di attuazione delle attività di competenza dell’ufficio si attesta al 92%: un dato che riguarda la definizione delle pratiche e va distinto dalla conclusione dei lavori.

La ricostruzione leggera registra circa il 95% delle istanze evase e 2.107 cantieri conclusi con il saldo erogato, pari all’89% di quelli avviati. Per quella pesante, invece, risulta evaso circa l’89% delle domande presentate in forma completa, ma i cantieri arrivati alla conclusione sono 518, circa il 31% del totale avviato.

Nei tre comuni del cosiddetto Super Cratere, a Norcia risultano accolte 1.322 istanze, mentre 336 sono state rigettate o archiviate e 149 sono ancora in istruttoria. A Cascia le domande accolte sono 415, quelle rigettate o archiviate 51 e quelle in istruttoria 23. A Preci i numeri sono rispettivamente 182, 32 e 18.

Opere pubbliche, finanziati 574 interventi

Sul versante pubblico sono stati finanziati 574 interventi per oltre 830 milioni di euro. Il 97,5% risulta avviato almeno sul piano amministrativo, con la nomina del responsabile unico del procedimento o il raggiungimento di fasi successive: la percentuale, quindi, non indica i soli cantieri materialmente aperti.

A queste risorse si aggiungono oltre 153 milioni per 194 interventi su edifici di culto e beni culturali gestiti da diocesi ed enti ecclesiastici, con 38 lavori ultimati e 56 in corso. Altri 4,2 milioni, raccolti attraverso le donazioni via sms, finanziano dodici Centri di comunità.

Tra i luoghi restituiti alla popolazione figurano la basilica di San Benedetto, il teatro civico e le sedi comunali di Norcia. A Cascia hanno riaperto il municipio di Palazzo Frenfanelli e la chiesa di San Francesco, mentre sono stati completati gli interventi sulla viabilità nell’area della scuola e dell’ospedale. Ultimati anche i Centri di comunità di Vallo di Nera, Todiano, Monteleone di Spoleto e Maltignano. A Cerreto di Spoleto sono stati completati il palazzo comunale e gli alloggi Ater ed è stato riaperto l’hotel Panorama.

Ospedali, scuole e borghi: i prossimi passaggi

Il 30 ottobre è prevista l’inaugurazione degli edifici degli ospedali di Cascia e Norcia, al cui interno sono già state aperte le Case di comunità finanziate dal Pnrr. Un passaggio che riguarda le strutture e crea le condizioni per il ripristino dei servizi sanitari.

A Norcia proseguono gli interventi sulla caserma dei carabinieri e sul museo della Castellina. Il 26 ottobre sono inoltre iniziati i lavori al complesso monumentale di San Francesco, che ospita biblioteca, archivio storico, auditorium e centro di educazione ambientale.

Per il polo scolastico di Norcia è stata individuata una nuova impresa, destinata a subentrare alla precedente e a consentire la ripresa delle lavorazioni. A Cascia sono invece in corso le demolizioni dei vecchi edifici scolastici, cui seguiranno gli scavi e la preparazione del terreno per il nuovo complesso.

Un altro passaggio atteso riguarda Castelluccio di Norcia: il 30 ottobre è in programma la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto della piastra di fondazione con 300 isolatori sismici, sulla quale ricostruire immobili privati e spazi pubblici. Nella stessa giornata è previsto il confronto sul progetto per ripristinare la funzionalità della palestra dell’istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia.

Restano aperti anche i fronti dell’abbazia di Sant’Eutizio a Preci, di Palazzo Finocchioli e della frana di Abeto. A San Pellegrino è stata individuata l’impresa per sottoservizi e infrastrutture: sono in corso le verifiche successive alla gara presso Anac e Usr Umbria.