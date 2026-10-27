Ternana Rugby batte Fabriano 33-7 e conquista la vetta della Serie C

La Ternana Rugby Club supera il Fabriano per 33-7 e raggiunge lo Jesi in testa alla classifica del campionato di Serie C Marche-Umbria. Cinque punti per i rossoverdi, al termine di una partita nella quale la squadra di coach Giorgini ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Leonardo Cecconi.

I Draghi partono forte e nei primi 15 minuti vanno a meta con Giorgini e Pannuzi. L’uscita del mediano di apertura Cecconi rallenta però il gioco dei padroni di casa, che faticano a trovare le soluzioni migliori in attacco. Prima dell’intervallo arriva comunque la seconda meta di Pannuzi, premiato come migliore in campo, per il 21-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Nella ripresa il Fabriano mette pressione alla Ternana e al 15’ accorcia sul 21-7. I rossoverdi reagiscono e chiudono la partita con le mete di Stefano Scatena ed Edoardo Camuzzi.

«Oggi qualcosa ha fatto fatica a girare – commenta coach Giorgini –. Ho visto alcune buone prestazioni individuali ma sul piano collettivo c’è ancora molto da lavorare per consolidare il sistema di gioco. Bravi gli avversari a metterci in difficoltà ma alla fine bravi anche noi, che siamo riusciti a concretizzare al massimo e a portare a casa cinque punti».

Da segnalare l’esordio in prima squadra di tre giocatori Under 18: Tommaso Calò, Mirco Micheli Clavier e Danil Gjoni. Nel prossimo fine settimana la Ternana affronterà fuori casa il Rugby Città di Castello, nella terza giornata di campionato.

È stato un fine settimana intenso anche per il settore giovanile. Al San Valentino si è svolto il secondo raggruppamento regionale di minirugby, con oltre 250 bambini arrivati dall’Umbria e dal Lazio. L’Under 12 rossoverde ha chiuso imbattuta le sei partite in programma, pareggiando il derby con il Perugia Junior. Percorso netto per l’Under 8 e prestazione in crescita per l’Under 10.

Per le franchigie dell’Unione Foligno Ternana, l’Under 16 ha battuto fuori casa la Nuova Rugby Roma per 80-17, mentre l’Under 18 è stata sconfitta 33-5 sul campo del Frascati. Nel prossimo turno l’Under 16 riceverà la capolista Capitolina.