Basket, le Azzurre arrivano a Terni: l’11 novembre la sfida con la Slovenia

La Nazionale italiana femminile di pallacanestro arriva a Terni per il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni al Women’s EuroBasket 2027. Mercoledì 11 novembre, alle 20, le Azzurre affronteranno la Slovenia al Pala Terni. La partita sarà preceduta da un programma di allenamenti, incontri con le giovani cestiste umbre e una visita alla Cascata delle Marmore.
All’organizzazione dell’evento collaborerà Umbria Forum, insieme alla Fondazione Carit e all’assessorato allo Sport del Comune di Terni. Un appuntamento che affiancherà alla competizione sportiva la promozione del territorio e il coinvolgimento delle società cestistiche locali.
Il programma delle Azzurre
La squadra si radunerà domenica 8 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, dove svolgerà il primo allenamento in serata. Il trasferimento in Umbria è previsto nel pomeriggio di lunedì 9 novembre.
Nella stessa giornata le Azzurre si alleneranno al Pala Terni in una seduta aperta al pubblico. Al termine, previsto intorno alle 19.30, le giocatrici incontreranno le giovani cestiste delle società umbre per foto e autografi.
Martedì 10 novembre il programma comprenderà una visita alla Cascata delle Marmore, con un servizio fotografico in uno dei luoghi simbolo della regione. Sono inoltre previsti un allenamento a porte chiuse al Pala Terni, dalle 11 alle 13.30, e la conferenza stampa di presentazione della partita, alle 16 nella sede della Fondazione Carit, in corso Tacito a Terni.
Mercoledì 11 novembre, dopo la sessione di allenamento mattutina, la Nazionale tornerà sul parquet del Pala Terni alle 20 per affrontare la Slovenia.
Biglietti e promozione per i tesserati Fip Umbria
I biglietti per Italia-Slovenia sono disponibili sul circuito Vivaticket, attraverso la pagina ufficiale dedicata alla partita.
È prevista una promozione riservata alle società umbre affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro. Per informazioni e modalità di adesione, i tesserati possono contattare il Comitato regionale Fip Umbria.
Accesso per le persone con disabilità: richieste entro il 4 novembre
Le richieste di accesso per le persone con disabilità dovranno essere inviate entro mercoledì 4 novembre 2026 all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com, indicando nell’oggetto: «Richiesta accesso persone con disabilità Italia-Slovenia».
La domanda dovrà contenere:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita della persona con disabilità, allegando una copia del certificato di invalidità.
- Nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore.
- Indicazione della condizione di deambulante o non deambulante.
L’organizzatore comunicherà le conferme entro venerdì 6 novembre 2026, dopo aver verificato la completezza e la conformità delle richieste e compatibilmente con la disponibilità dei posti riservati.