A Terni si è chiuso il campo estivo per i bambini ucraini in fuga dalla guerra

Giochi e laboratori per regalare momenti spensierati e di condivisione a bambini e ragazzi in fuga dalla guerra, accolti in città insieme alle loro famiglie.

Al centro estivo, completamente gratuito, che si è svolto per un mese negli impianti della piscina dello Stadio, hanno partecipato 15 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Ad organizzarlo l’associazione Nuovi Orizzonti di Terni, con la collaborazione della Comunità Ucraina guidata da Liudmyla Sliusar, che per il campo estivo ha messo a disposizione due animatrici ucraine.

Si tratta di una delle tante attività estive, completamente gratuite per le famiglie, che si sono svolte in tutta la provincia di Terni grazie al progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni, e sostenuto da impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori

“Ci è sembrato doveroso, in seguito agli ultimi avvenimenti internazionali, concentrarci sui bambini ucraini arrivati a Terni – dice Manuel Cocalon, presidente di Nuovi Orizzonti. Da mesi facciamo il possibile per aiutare le famiglie ucraine, soprattutto per stare accanto ai più piccoli, perché non debbano sentire il peso del conflitto in corso. Il campo estivo non è un’attività isolata – aggiunge Cocalon. Con le famiglie e la Comunità Ucraina di Terni decideremo insieme come affrontare l’inizio dell’anno scolastico e il periodo invernale”.

A salutare i bambini e a ringraziare i volontari, il giorno della chiusura del campus, è arrivato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti.

Il progetto New generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

