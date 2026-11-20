Riconoscere i segnali di una malattia prima che compaiano i sintomi e capire perché una terapia funziona in alcuni pazienti e in altri risulta inefficace. Sono gli obiettivi del Curi, Centro umbro di ricerca e innovazione, inaugurato oggi nel complesso monumentale di San Nicolò, a Spoleto. Gestito dall’Università degli Studi di Perugia, il centro nasce con un finanziamento di 5 milioni di euro e punta a portare i risultati della ricerca nella pratica clinica.

Il Curi utilizzerà una piattaforma che combina scienze omiche, intelligenza artificiale, automazione e chimica computazionale. Le analisi permetteranno di studiare il profilo molecolare di una persona e di indagare come alimentazione, stili di vita ed esposizione a fattori ambientali si riflettano sui dati biologici. L’obiettivo è individuare segnali precoci di rischio, identificare nuovi bersagli terapeutici e orientare la scelta delle cure in base alle caratteristiche del singolo paziente.

Un’altra sfida riguarda l’accesso alla medicina di precisione. Automatizzare parte delle analisi potrebbe ridurre tempi e costi e favorire una diffusione più ampia degli strumenti diagnostici avanzati. Il centro potrà inoltre collaborare con imprese dei settori farmaceutico, biotecnologico, agroalimentare, nutrizionale e ambientale.

Il progetto è stato presentato nel 2022 dall’Ateneo, allora guidato dal rettore Maurizio Oliviero, e ha ottenuto il finanziamento del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del bando Ricerca Sisma 2016. Il percorso è proseguito con la nuova governance universitaria e si inserisce nello sviluppo di un polo scientifico cittadino che comprende anche il Ce.di.pa, dedicato alla digitalizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e Umbria Tech, distretto tecnologico dei materiali.

La sede operativa del Curi è nell’ex Giudice di pace, in piazzale San Gabriele dell’Addolorata. L’edificio è stato concesso dal Comune nell’ambito dell’accordo quadro con l’Università di Perugia.