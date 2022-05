Il comitato “Insieme per Terni” tira le somme delle raccolte di solidarietà

TERNI – Con l’iniziativa “Pasqua Solidale” si è conclusa una serie di manifestazioni finalizzate alle raccolte fondi a favore di chi è più sfortunato. Il comitato “Insieme per Terni “ ringrazia quanti hanno collaborato alle iniziative che hanno permesso di realizzare una somma importante: albero della Solidarietà in occasione della festa del Natale; distribuzione dei cuori di San Valentino; pasqua solidale e raccolta per i bambini Ucraini

Il ricavato verrà distribuito come segue: la metà per le attività del Comitato “Insieme per Terni”, il 25% a favore dell’associazione Nuova Vita onlus per i bambini delle case famiglia, gestite dal parroco del Duomo di Terni , don Alessandro Rossini e l’altro 25% a favore dell’associazione “Nell’Amore di Isabella” che si prefigge lo scopo di sostenere, anche finanziariamente, le famiglie che si trovano a lottare contro i tumori rari e prioritariamente quelle che necessitano di terapie costose non coperte dal nostro Servizio Sanitario Nazionale; inoltre per sostenere la ricerca scientifica, anche non specificatamente connesse alla salute, e sostenere i percorsi di formazione ed inserimento lavorativo di studenti meritevoli.

Con il 31 gennaio è terminata l’iniziativa “Insieme per Andrea “che ha permesso di raccogliere una importante somma che sarà consegnata alla famiglia di Andrea Mastrogiovanni per abbattere quota parte delle spese per l’assistenza diurna.

Di questa somma la famiglia Mastrogiovanni mette a disposizione del comitato la somma di euro 181,59 per l’acquisto di medicinali da inviare ai bambini Ucraini nei territori del conflitto.

Il Consiglio Direttivo del comitato “ Insieme per Terni” ha deliberato di mettere a disposizione la somma di euro 600,00 per l’acquisto di medicinali, latte in polvere, omogenizzati , biscotti, pannolini ed abbigliamento nuovo da inviare nelle zone del conflitto per il sostegno dei bambini ucraini . Verranno pertanto consegnati alcuni pacchi al referente in Umbria , Andrea Repko, che provvederà all’inoltro agli interessati.

Per la consegna dei contributi di cui sopra il Comitato “Insieme per Terni “organizza un momento di incontro per il 12 di maggio, alle 10,30 presso i locali del Centro Commerciale Ipercoop di via Gramsci 27 con la partecipazione dei dirigenti della Coop e dei volontari delle varie Associazioni per testimoniare la grande solidarietà della città di Terni e dar voce alle iniziative del Comitato stesso.

E’ prevista la partecipazione degli Assessori del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti delle Politiche Sociali e Maurizio Cecconelli della cultura .

La cerimonia di consegna sarà relazionata ai presenti dal regista Folco Napolini.