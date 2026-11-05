Città di Castello, il Salone del tartufo torna nel weekend tra degustazioni e sapori d’autunno

Il tartufo bianco torna protagonista nel centro storico di Città di Castello. Sabato 7 e domenica 8 novembre il 46° Salone nazionale del tartufo bianco pregiato propone il secondo fine settimana di appuntamenti tra mercato, degustazioni, showcooking, laboratori e incontri con i produttori. L’ingresso alla manifestazione è libero. Un ultimo weekend è in programma il 14 e 15 novembre.

Il percorso parte da largo Gildoni, dove l’area di accoglienza, realizzata in collaborazione con l’associazione Architetti Altotevere, introduce i visitatori nel mondo del bianco pregiato. All’interno del loggiato trovano spazio sei aziende specializzate del territorio e l’Associazione tartufai dell’Alta Valle del Tevere.

A raccontare la storia della cerca e della cavatura è anche il Museo del tartufo, nato dalla raccolta di Saverio Bianconi: biciclette, bisacce, vanghini e oggetti legati alla figura del cavatore accompagnano il pubblico alla scoperta di un’attività che unisce conoscenza del bosco, esperienza e tradizione.

Il viaggio prosegue nel quadrilatero di Palazzo Bufalini, ribattezzato per l’occasione “Palazzo del bianco pregiato”, tra prodotti agricoli, specialità del territorio e Presìdi Slow Food.

Sabato 7 novembre alle 11.30 è in programma “Il mondo dei formaggi”, una degustazione guidata dagli assaggiatori Onaf per imparare a riconoscere profumi, consistenze e caratteristiche delle produzioni casearie, approfondendo il rapporto tra qualità del latte, lavorazione e territorio.

In serata, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, appuntamento con “A cena con i Presìdi Slow Food: il tartufo incontra la tradizione”. Cesare della Macelleria dell’Allevatore presenterà una tartare e una salsiccia al tartufo, valorizzando l’incontro tra il prodotto del bosco e la lavorazione artigianale delle carni. La cena è su prenotazione al numero 392.0601226.

Domenica 8 novembre, dalle 10.30 alle 13, due appuntamenti porteranno alla scoperta dei Presìdi Slow Food di Lazio, Veneto e Marche. Legumi, formaggi, salumi e dolci offriranno un itinerario tra le tradizioni gastronomiche regionali, affiancati dalle proposte di realtà locali emergenti.

Alle 16 sarà la volta di “Due presìdi in armonia”, incontro dedicato al Vinosanto da uve affumicate e alla pesca tradizionale del lago Trasimeno, in collaborazione con la Locanda dei Pescatori del Trasimeno e il Consorzio del Vinosanto da uve affumicate.

Il Salone coinvolgerà anche le piazze del centro. Nel loggiato di piazza Fanti, l’area “Bianco Pregiato Kids” ospiterà laboratori creativi e attività per avvicinare i bambini al bosco, alla natura e ai suoi abitanti. Piazza Matteotti accoglierà le pro loco, con ricette e prodotti che raccontano le comunità locali, mentre in piazza Andrea Costa sarà attivo il “Ristorante bianco pregiato”, dedicato al tartufo e alla cucina del territorio.

Intanto, nei giorni che precedono il secondo weekend, arrivano dal territorio esemplari di particolare pregio, con quotazioni segnalate dagli organizzatori tra duemila e oltre quattromila euro al chilo. Una produzione che alimenta l’attesa di ristoratori e appassionati e valorizza piatti della tradizione, dalle tagliatelle tirate a mano agli gnocchi di patate.

La manifestazione celebra anche il patrimonio di conoscenze dei tartufai: secondo i dati diffusi dagli organizzatori, a Città di Castello sono oltre 1.500, con circa tremila cani al seguito. Un legame con il territorio richiamato anche all’inaugurazione dalla presenza del sindaco di Alba, Alberto Gatto, nel segno del rapporto tra l’Altotevere e le Langhe.

Informazioni e programma sul sito biancopregiato.it e sui portali del Comune e di Città di Castello Turismo. Per informazioni telefoniche: 075.8529254 e 075.8554922.