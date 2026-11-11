Cisl Umbria, Manzotti: «Stipendi sotto la media, serve un cambio di passo su lavoro e servizi»

Una retribuzione media di 22.100 euro lordi, il 10% in meno rispetto al dato nazionale, e un miglioramento dell’occupazione che, secondo il sindacato, non basta a nascondere la crescita del lavoro povero e precario. Parte da qui la richiesta della Cisl Umbria di cambiare passo nelle politiche regionali, mettendo al centro qualità del lavoro, sanità, scuola e sostegno alle famiglie.

I temi sono stati affrontati durante il Consiglio generale riunito all’Hotel Michelangelo di Terni, con la partecipazione del segretario nazionale Sauro Rossi. A presiedere l’assemblea è stato eletto Simone Sassone, segretario generale della Femca Cisl Umbria.

La mattinata si è aperta con il ricordo di Celestino Castagnoli, pioniere del sindacalismo cislino umbro scomparso a 101 anni, e di Rogert Ajdini, l’operaio ventenne, iscritto alla Filca Cisl, morto mentre lavorava in un cantiere stradale a Valtopina.

Nella relazione, il segretario generale Angelo Manzotti ha richiamato l’urgenza di intervenire sulle fragilità economiche e sociali della regione. «Ribadiamo l’urgenza di un cambio di passo nelle politiche regionali che rimetta al centro il lavoro, la qualità, la giustizia sociale, il rafforzamento dei servizi pubblici e il contrasto alle disuguaglianze».

Per il sindacato, scuola e sanità devono essere accompagnate da investimenti nelle infrastrutture, nella mobilità e nell’abitare. Sul fronte fiscale, Manzotti ha ribadito la richiesta di rivedere le aliquote regionali per evitare ulteriori penalizzazioni a lavoratori e pensionati, con particolare attenzione al ceto medio.

Industria, energia e ricostruzione

Nel confronto sono emerse le difficoltà della chimica e dell’automotive, la perdita di posti stabili e il peso del costo dell’energia sulla siderurgia. Criticità che si trasmettono alle filiere produttive e all’artigianato: «Ogni chiusura non è solo una perdita produttiva, ma un vero e proprio indebolimento dell’intera comunità», ha osservato Manzotti.

Spazio anche alla ricostruzione post sisma, giudicata ancora troppo lenta a dieci anni dalle scosse, e al percorso di stabilizzazione del personale impegnato. Il segretario ha richiamato la proroga dei lavoratori approvata dalla Regione, collegandola alle sollecitazioni avanzate da Cisl Umbria e Cisl Fp Umbria nel convegno di Cascia.

Tra gli strumenti per il rilancio, Manzotti ha indicato la Zes unica, definendola fondamentale per attrarre investimenti e creare occupazione stabile. «L’Umbria deve superare l’isolamento puntando su competitività, diritti e integrazione nelle politiche nazionali ed europee».

Sanità, scuola e giovani

Dal dibattito è arrivata una netta contrarietà ai tagli alla scuola previsti dalla manovra governativa. Sulla sanità, la richiesta è che la riorganizzazione produca servizi migliori, rafforzi il sistema pubblico e valorizzi il personale.

Tra le priorità indicate figurano il raccordo tra ospedali e università, la piena operatività dell’assistenza territoriale, tempi certi per il piano sanitario regionale e ulteriori interventi sulle liste d’attesa. Chiesto anche un protocollo regionale sulla disabilità, con risorse per sostenere le famiglie alle prese con costi assistenziali elevati, rette delle Rsa e lunghe attese.

Centrale, inoltre, la necessità di creare condizioni che consentano ai giovani di restare in Umbria, attraverso opportunità di lavoro e un maggiore ascolto delle loro esigenze.

Europa e confronto con il Governo

Manzotti ha affrontato anche il quadro internazionale, invitando a non considerare la guerra una condizione normale e chiedendo un ruolo più incisivo dell’Europa. Sul patto di stabilità, la proposta è di escludere dal calcolo del deficit gli investimenti strategici e le misure a sostegno di lavoratori e imprese colpiti dallo shock energetico.

Nelle conclusioni, Sauro Rossi ha illustrato il confronto nazionale sulla manovra. Tra le richieste della Cisl, il mantenimento delle attuali tutele sulla rivalutazione delle pensioni, la revisione dell’innalzamento a 100mila euro della soglia del regime forfettario e il contrasto ai tagli all’istruzione.

Rossi ha richiamato anche il Libro Verde con undici proposte per lo sviluppo del Paese e il percorso di iniziative che coinvolgerà l’Umbria nell’appuntamento del 12 dicembre a Roma. «Lo sciopero resta uno strumento, ma è più importante far conoscere alle persone – comprese a quelle che ci governano – le nostre proposte», ha sottolineato, ribadendo il ruolo della contrattazione.