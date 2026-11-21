Una ragazza di 20 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria di Terni dopo un incidente avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre sul raccordo Terni-Orte. La giovane viaggiava come passeggera sull’auto che, secondo una prima ricostruzione, ha tamponato un camion. La conducente è stata portata in ospedale e poi dimessa.

Lo scontro è avvenuto lungo la statale 675, all’altezza dell’area di servizio poco prima dello svincolo per Perugia. Dopo l’impatto, entrambe le ragazze sono rimaste incastrate nell’abitacolo. I vigili del fuoco le hanno liberate e affidate agli operatori del 118. La prognosi della ventenne è riservata.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Il tratto del raccordo interessato dall’incidente è rimasto chiuso per circa due ore.